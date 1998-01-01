Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
12 декабря
Ростуризм и МИД призывают наших туристов, находящихся в Нью-Йорке, к бдительности

Вчера в центре Манхэттена террорист-смертник  попытался привести в действие взрывное устройство 


Посольство РФ в Вашингтоне призвало сегодня российских граждан, находящихся в Нью-Йорке, сохранять бдительность и избегать массовых скоплений людей после теракта.

«С тревогой восприняли сообщение о произошедшей сегодня утром попытке теракта в Нью-Йорке. Генконсульство России не располагает данными о том, что среди пострадавших были россияне», — говорится в комментарии пресс-секретаря посольства Николая Лахонина.

Он призвал российских граждан "сохранять бдительность и избегать массовых скоплений людей".

 

Ранее Ростуризм также призвал россиян, находящихся в настоящее время в Нью-Йорке, соблюдать меры безопасности после взрыва на Манхэттене.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, находящимся в Нью-Йорке, проявлять осмотрительность, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей", — говорится в сообщении.

Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации, - говорилось в сообщении ведомства.

 

Напомним, что взрыв произошел вчера днем в центральной части Манхэттена, в районе одного из крупнейших автобусных вокзалов Нью-Йорка на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню.

По информации СМИ со ссылкой на полицию Нью-Йорка, взрывное устройство привел в действие террорист, который пытался пронести его на территорию метрополитена. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека.

В связи с инцидентом были эвакуированы близлежащие станции метро.

 

Лада Попело, директор по туризму компании «Карибский клуб», в беседе с нами заявила, что «произошедший в Нью-Йорке теракт глобально не окажет никакого влияния на туризм. Если провести аналогию с тем же Парижем и другими странами, можно отметить, что если и сказываются подобные события на спросе, то в краткосрочной перспективе. Не думаю, что люди, стремящиеся попасть в США, пересмотрят свои планы из-за теракта. К сожалению, это уже становится мировой тенденцией. Никто и ни в одной стране мира не может быть полностью защищен, нужно просто стараться быть острожными».

 

Напомним, что предыдущий теракт произошел в Нью-Йорке 1 ноября, когда уроженец Узбекистана на полугрузовом автомобиле проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке, сбивая велосипедистов и пешеходов, затем врезался в школьный автобус, после чего был ранен и задержан полицейскими.

В результате погибли восемь человек, более 12 пострадали. Большинство погибших в результате теракта были  иностранными туристами, включая пятерых граждан Аргентины.

 

Отметим также, что,  по данным Росстата, в 2016 году в США с целью туризма было совершено около 110 тыс. поездок россиян,  что на 5,2% больше, чем годом раньше. При этом за первое полугодие 2017 года США посетило 72,8 тыс. туристов из России — на 26,5% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.

 

Напомним также, что минувшим летом по решению российского правительства штат всех дипломатических представительств США в России  был сокращен с 1200 до 455 человек. В связи с этим процедура выдачи новых виз  была приостановлена с 23 августа и возобновилась 1 сентября только в Москве, а с 11 декабря – также в ограниченном объеме  в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

/TOURBUS.RU  


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 