Новости Ростуризм и МИД призывают наших туристов, находящихся в Нью-Йорке, к бдительности Вчера в центре Манхэттена террорист-смертник попытался привести в действие взрывное устройство

Посольство РФ в Вашингтоне призвало сегодня российских граждан, находящихся в Нью-Йорке, сохранять бдительность и избегать массовых скоплений людей после теракта. «С тревогой восприняли сообщение о произошедшей сегодня утром попытке теракта в Нью-Йорке. Генконсульство России не располагает данными о том, что среди пострадавших были россияне», — говорится в комментарии пресс-секретаря посольства Николая Лахонина. Он призвал российских граждан "сохранять бдительность и избегать массовых скоплений людей". Ранее Ростуризм также призвал россиян, находящихся в настоящее время в Нью-Йорке, соблюдать меры безопасности после взрыва на Манхэттене. "Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, находящимся в Нью-Йорке, проявлять осмотрительность, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей", — говорится в сообщении. Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации, - говорилось в сообщении ведомства. Напомним, что взрыв произошел вчера днем в центральной части Манхэттена, в районе одного из крупнейших автобусных вокзалов Нью-Йорка на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню. По информации СМИ со ссылкой на полицию Нью-Йорка, взрывное устройство привел в действие террорист, который пытался пронести его на территорию метрополитена. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека. В связи с инцидентом были эвакуированы близлежащие станции метро. Лада Попело, директор по туризму компании «Карибский клуб», в беседе с нами заявила, что «произошедший в Нью-Йорке теракт глобально не окажет никакого влияния на туризм. Если провести аналогию с тем же Парижем и другими странами, можно отметить, что если и сказываются подобные события на спросе, то в краткосрочной перспективе. Не думаю, что люди, стремящиеся попасть в США, пересмотрят свои планы из-за теракта. К сожалению, это уже становится мировой тенденцией. Никто и ни в одной стране мира не может быть полностью защищен, нужно просто стараться быть острожными». Напомним, что предыдущий теракт произошел в Нью-Йорке 1 ноября, когда уроженец Узбекистана на полугрузовом автомобиле проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке, сбивая велосипедистов и пешеходов, затем врезался в школьный автобус, после чего был ранен и задержан полицейскими. В результате погибли восемь человек, более 12 пострадали. Большинство погибших в результате теракта были иностранными туристами, включая пятерых граждан Аргентины. Отметим также, что, по данным Росстата, в 2016 году в США с целью туризма было совершено около 110 тыс. поездок россиян, что на 5,2% больше, чем годом раньше. При этом за первое полугодие 2017 года США посетило 72,8 тыс. туристов из России — на 26,5% меньше, чем за первое полугодие прошлого года. Напомним также, что минувшим летом по решению российского правительства штат всех дипломатических представительств США в России был сокращен с 1200 до 455 человек. В связи с этим процедура выдачи новых виз была приостановлена с 23 августа и возобновилась 1 сентября только в Москве, а с 11 декабря – также в ограниченном объеме в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. /TOURBUS.RU

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