|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
12 декабря
Ростуризм и МИД призывают наших туристов, находящихся в Нью-Йорке, к бдительности
Вчера в центре Манхэттена террорист-смертник попытался привести в действие взрывное устройство
Посольство РФ в Вашингтоне призвало сегодня российских граждан, находящихся в Нью-Йорке, сохранять бдительность и избегать массовых скоплений людей после теракта.
«С тревогой восприняли сообщение о произошедшей сегодня утром попытке теракта в Нью-Йорке. Генконсульство России не располагает данными о том, что среди пострадавших были россияне», — говорится в комментарии пресс-секретаря посольства Николая Лахонина.
Он призвал российских граждан "сохранять бдительность и избегать массовых скоплений людей".
Ранее Ростуризм также призвал россиян, находящихся в настоящее время в Нью-Йорке, соблюдать меры безопасности после взрыва на Манхэттене.
"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, находящимся в Нью-Йорке, проявлять осмотрительность, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей", — говорится в сообщении.
Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации, - говорилось в сообщении ведомства.
Напомним, что взрыв произошел вчера днем в центральной части Манхэттена, в районе одного из крупнейших автобусных вокзалов Нью-Йорка на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню.
По информации СМИ со ссылкой на полицию Нью-Йорка, взрывное устройство привел в действие террорист, который пытался пронести его на территорию метрополитена. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека.
В связи с инцидентом были эвакуированы близлежащие станции метро.
Лада Попело, директор по туризму компании «Карибский клуб», в беседе с нами заявила, что «произошедший в Нью-Йорке теракт глобально не окажет никакого влияния на туризм. Если провести аналогию с тем же Парижем и другими странами, можно отметить, что если и сказываются подобные события на спросе, то в краткосрочной перспективе. Не думаю, что люди, стремящиеся попасть в США, пересмотрят свои планы из-за теракта. К сожалению, это уже становится мировой тенденцией. Никто и ни в одной стране мира не может быть полностью защищен, нужно просто стараться быть острожными».
Напомним, что предыдущий теракт произошел в Нью-Йорке 1 ноября, когда уроженец Узбекистана на полугрузовом автомобиле проехал несколько кварталов по велосипедной дорожке, сбивая велосипедистов и пешеходов, затем врезался в школьный автобус, после чего был ранен и задержан полицейскими.
В результате погибли восемь человек, более 12 пострадали. Большинство погибших в результате теракта были иностранными туристами, включая пятерых граждан Аргентины.
Отметим также, что, по данным Росстата, в 2016 году в США с целью туризма было совершено около 110 тыс. поездок россиян, что на 5,2% больше, чем годом раньше. При этом за первое полугодие 2017 года США посетило 72,8 тыс. туристов из России — на 26,5% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.
Напомним также, что минувшим летом по решению российского правительства штат всех дипломатических представительств США в России был сокращен с 1200 до 455 человек. В связи с этим процедура выдачи новых виз была приостановлена с 23 августа и возобновилась 1 сентября только в Москве, а с 11 декабря – также в ограниченном объеме в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72