Аэропорты двух столиц делают ставку на Китай

Вчера международный аэропорт Жуковский принял первый рейс авиакомпании Pegas Fly, доставившей из Цзинаня (КНР) 289 пассажиров. При этом перевозчик заявил, что с декабря 2017 года по март 2018-го полеты по маршруту будут осуществляться с частотой два раза в неделю, а к началу лета Pegas Fly организует до 10 рейсов в неделю еще в восемь городов Китая, в число которых войдут Гуанчжоу, Сиань, Чэнду, Ханчжоу, Нанкин, Синьчжен, Нинбо и Тайуань, - сообщает наш корреспондент.

Как подчеркнул нашему порталу генеральный директор АО «Рампорт Аэро» Томас Вайшвила, сейчас есть уверенность в наличии высокого спроса на китайском направлении. «Переговоры с представителями туристических операторов КНР выявили их заинтересованность в значительном расширении программы: сегодня мы делаем большой шаг вперед на пути к созданию в Жуковском авиамоста между Россией и Китаем», – сообщил он.

Как считают в аэропорту, в ближайшее время партнеры предприятия смогут предложить туристам из КНР многосоставные маршруты, которые позволят им за одну поездку посетить сразу несколько городов России и Европы.

Аналогичные процессы наблюдаются и в Петербурге. В Пулково Китай остается одним из самых быстрорастущих направлений в маршрутной сети, а по объему перевозок — самой востребованной из стран Азии, куда из аэропорта есть прямые регулярные рейсы. По результатам 10 месяцев 2017 года перелетами между Петербургом и городами Китая воспользовались более 216 тыс. пассажиров - на 34% больше, чем за аналогичный период 2016-го.

По оценкам экспертов, потенциал китайского рынка очень велик: более 40% объема перевозок между Петербургом и Китаем пока приходится на непрямой трафик. В течение 2017 года из Пулково, помимо Пекина, выполнялись прямые регулярные полеты в Урумчи и Шанхай, а также чартерные рейсы в Пекин, Ухань, Макао и Тайбэй.

В качестве иллюстрации растущего трафика можно привести тот факт, что 22 ноября 2017 года авиакомпания Hainan Airlines поставила на линию Пекин- Петербург новый самолет Boeing 787 Dreamliner.

Комментируя это событие, Оливер Вайсс, главный операционный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы», заявил нам, что «выбор авиакомпании в пользу нового типа воздушного судна служит подтверждением значимости маршрута Петербург-Пекин».

Спрос на направлении действительно растет: если летом 2016 года Hainan Airlines летала из Пекина в Петербург лишь трижды в неделю, то летом 2017-го частота полетов перевозчика из Пулково в столицу КНР в периоды пикового спроса достигала cеми рейсов в неделю, а за 10 месяцев Hainan Airlines обслужили в аэропорту Петербурга 58,3 тыс. пассажиров.

/TOURBUS.RU