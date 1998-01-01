В России создается гастрономическая карта страны

Круглый стол, посвященный вопросам развития гастрономического туризма в России, прошел в российской столице.

Открывая деловую встречу, глава Ростуризма Олег Сафонов отметил, что "гастротуризм — один из мощнейших драйверов развития туротрасли. Важно, что в таких турах предлагается качественная пища без применения ГМО, вкусная и аутентичная».

Спикер добавил, что в этом году стартовал проект развития гастрономического туризма "Гастрономическая карта России", реализуемый Ростуризмом совместно с Российским экспортным центром и Федерацией рестораторов и отельеров при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

"Его цель – показать национальную кухню во всем ее многообразии. Владимирская область, Татарстан, Самарская и другие области уже представлены в проекте. Он получился ярким, интересным, приобрел большую популярность среди туристов. Мы видим желание регионов включиться в эту работу, в декабре этого года запустится Ивановская область, в следующем году с нами начинает работать Золотое кольцо. Проект востребован, другие регионы тоже будут к нему подключаться", — рассказал глава Ростуризма.

Он напомнил, что в следующем году в России пройдет Чемпионат мира по футболу, и очень важно, чтобы иностранные туристы смогли познакомиться с национальной кухней.

"Одна из важнейших составляющих нематериального наследия страны – кухни населяющих ее народов. Нужно понимать, каким богатством мы владеем, продвигать его и зарабатывать, поднимая экономику страны", — подчеркнул г-н Сафонов.

В свою очередь координатор проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова рассказала, что этот проект реализуется уже два года. Сначала он был опробован во Владимирской области, где были разработаны программы тестовых туров. "Современный человек хочет проследить путь продукта на стол, а не только попробовать знаковое блюдо региональной кухни. Посмотреть, где производится продукт. Люди хотят комплексный тур, в ходе которого можно посетить и ферму, и производство, а затем попробовать эти продукты в ресторане", — добавила она.

По словам эксперта, в результате реализации проекта "Гастрономическая карта" на портале Russia.travel появится интерактивная карта, где будут отмечены объекты гастрономического туризма. Карта будет доступна на русском, английском, а позднее и на других иностранных языках.

Новая гастрономическая карта расскажет об уникальных продуктах питания, которые производятся на территории нашей страны, об интересных блюдах и традициях региональной кухни, а также о местах, где все это можно попробовать. На карту будут нанесены фермы и предприятия по производству продуктов, рестораны и кафе, специализирующиеся на региональной кухне, а также туристические маршруты.

Комментируя нашему порталу развитие гастротуров по России, генеральный директор «Магазина Путешествий» Илья Кострикин отметил, что «По итогам 2017 года объем продаж туров с гастрономической составляющей в нашей компании увеличился на 32% по сравнению с 2016 годом. За последние три года спрос на подобные программы увеличивался в среднем на 20% ежегодно.

Рост спроса в текущем году в компании связывают с расширением ассортимента, в том числе за счет необычных программ.

Это заблуждение, что внутри страны нет спроса на гастротуризм. Люди хотят и готовы ехать – им нужен хорошо упакованный интересный продукт. Например, только на «Черное золото России» (новый тур с посещением осетровой фермы и дегустацией черной икры)пришлось 5% продаж наших гастротуров».

«В настоящее время сегмент туров с гастрономическим уклоном занимает почти10% в общем объеме продаж туроператора. «Магазин Путешествий» предлагает более 80 туров с посещением фермерских хозяйств, производств, пивоварен, виноделен, знаковых ресторанов («Яръ», «ПушкинЪ» и др.), «исторических ужинов» и т.д.», - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU