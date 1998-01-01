"ЮТэйр" открыла рейсы из Москвы в Милан

Авиакомпания "ЮТэйр" начала полеты между Москвой и Миланом, сообщили в пресс-службе компании.

Полеты выполняются ежедневно на самолетах Boeing 737-500, вместимость которых составляет восемь мест в бизнес-классе и 108 мест в экономе.

Рейс UT 787 вылетает из Москвы (аэропорт Внуково) в 10:25 и прилетает в Милан (аэропорт Мальпенса) в 12:00. Обратный рейс UT 788 вылетает из Милана в 13:05 и возвращается в Москву в 18:35.

"Время вылета из Москвы выбрано так, чтобы путешественники из регионов не ждали пересадки дольше трех часов. Из миланского аэропорта Мальпенса пассажиры доберутся до центра города за 40 минут", — сообщил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Опрошенные нами эксперты говорят о росте интереса к Италии в этом сезоне, при этом указываю, что недостатка в авиарейсах на Аппенины сейчас нет.

"Мы отмечаем рост продаж туров в Италию примерно на 35%. Считаю, что причиной тому является сбалансированность авиаперевозки на рынке, нет большой перегруженности чартерными рейсами. Также география перелётов по турам значительно расширилась в связи с запуском новых регулярных рейсов. Теперь чаще туристы стали бронировать туры в Лигурию (а/п Генуя), Флоренцию и Тоскану (а/п Пиза), озера Комо и Маджоре (а/п Бергамо)", - рассказала нам Юлия Паньшина, руководитель отдела Италии туроператора «Русский Экспресс».

Елена Герасимова, менеджер по направлению Италия компании «Ванд», также говорит о стабильных продажах на направлении: «В этом году мы отмечаем рост, который наметился еще в прошлом году. Курс евро сейчас стабилен, туристы в этом году начали адаптироваться к нему, планировать поездки. Если экономическая ситуация серьезно не изменится, то рост на направлении в наступающем году продолжится».

«Среди наших туристов число желающих провести свой летний отдых в Италии, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 20%.

Глубина продаж по Италии в этом году довольно большая - так бронирования на минувшщий летний период начались ещё в феврале, однако бывают и last-minute бронирования», - рассказали нам в пресс-службе туроператора BSI Group.

/TOURBUS.RU