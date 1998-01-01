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11 декабря
ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток в Чехию вырос в этом году на 40%

Туроператоры комментируют оптимистичные данные национального турофиса Czech Tourism  в России


Как сообщила нашему порталу директор национального турофиса Czech Tourism  в России Алена Кудилкова, «По только что полученным нами данным, за третий квартал этого года Чехию поселили 138 398 русских туристов, что на  24,4% больше чем за тот же период прошлого года. 
Всего же за первые 9 месяцев этого года в Чехии побывали  406 658 русских туристов, что на 40,8% больше, чем год назад

На сегодня русские туристы занимают шестое место во въездном турпотоке в нашу страну после туристов  из соседних Германии, Словакии и Польши, а также США и Китая. При этом в среднем россияне проводят в Чехии 5,4 дня».

 

Подводя предварительные итоги года на чешском направлении, опрошенные нами туроператоры также отмечают, что довольные его итогами.

Как рассказали нам  в пресс-службе туроператора BSI Group, «Карловы Вары и Марианске-Лазне  были и остаются востребованными оздоровительными курортами Чехии у наших клиентов. Бронирования оздоровительных туров в Чехию этим летом шло заметно лучше, чем в прошлом году.

В среднем рост спроса на туры по направлению  у наших клиентов составил 30-40%. Глубина продаж по Чехии в этом году была также довольно большая. Средняя глубина туров в Чехию у наших туристов составила 3-4 месяца, максимальная глубина продаж достигала полугода.

Стоимость экскурсионных туров в Чехию в этом году стартовала от 500 евро с размещением в отеле категории 3*. Средний чек за тур на одного человека на оздоровительные курорты Чехии составил  600-700 евро. Бронируют туры различной длительности, начиная от 3-4 дней. Традиционной  популярностью пользуются туры на неделю.
В последнее время стала заметной тенденция увеличения числа клиентов, предпочитающих туры в Чехию в комбинации с другими странами, такими как Германия, Австрия".

 

 «На фоне выросшего выездного турпотока Чехия  демонстрирует   также  уверенный  рост,  и, по нашей оценке, он находится на уровне 25%.   У нас в первую очередь в этом году были востребованы экскурсионные программы  в Прагу, отдых в Карловых Варах и Марианске-Лазне.  Чехия для российских туристов -  одна из самых доступных  европейских стран,    практически без языкового барьера, с большим количеством видов туризма. Все  наши программы базируются на регулярных авиалиниях,  рассчитаны на круглый год, а  стоимость тура начинается от 340 евро на человека», - рассказала в беседе с нашим порталом Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour.    

 

Карен Гончаров, генеральный директор компании DSBW, солидарен с коллегами и указывает на хорошие продажи на чешском направлении. По словам эксперта, «рынок недорогих туров в Европу в этом году значительно вырос, а Чехия как раз относится к бюджетным  направлениям. К тому же, прошлый год для выездного туризма был не самым лучшим, а потому на этом фоне многие направления демонстрируют такой заметный прирост».

/TOURBUS.RU


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