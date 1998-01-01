ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток в Чехию вырос в этом году на 40%

Как сообщила нашему порталу директор национального турофиса Czech Tourism в России Алена Кудилкова, «По только что полученным нами данным, за третий квартал этого года Чехию поселили 138 398 русских туристов, что на 24,4% больше чем за тот же период прошлого года.

Всего же за первые 9 месяцев этого года в Чехии побывали 406 658 русских туристов, что на 40,8% больше, чем год назад

На сегодня русские туристы занимают шестое место во въездном турпотоке в нашу страну после туристов из соседних Германии, Словакии и Польши, а также США и Китая. При этом в среднем россияне проводят в Чехии 5,4 дня».

Подводя предварительные итоги года на чешском направлении, опрошенные нами туроператоры также отмечают, что довольные его итогами.

Как рассказали нам в пресс-службе туроператора BSI Group, «Карловы Вары и Марианске-Лазне были и остаются востребованными оздоровительными курортами Чехии у наших клиентов. Бронирования оздоровительных туров в Чехию этим летом шло заметно лучше, чем в прошлом году.

В среднем рост спроса на туры по направлению у наших клиентов составил 30-40%. Глубина продаж по Чехии в этом году была также довольно большая. Средняя глубина туров в Чехию у наших туристов составила 3-4 месяца, максимальная глубина продаж достигала полугода.

Стоимость экскурсионных туров в Чехию в этом году стартовала от 500 евро с размещением в отеле категории 3*. Средний чек за тур на одного человека на оздоровительные курорты Чехии составил 600-700 евро. Бронируют туры различной длительности, начиная от 3-4 дней. Традиционной популярностью пользуются туры на неделю.

В последнее время стала заметной тенденция увеличения числа клиентов, предпочитающих туры в Чехию в комбинации с другими странами, такими как Германия, Австрия".

«На фоне выросшего выездного турпотока Чехия демонстрирует также уверенный рост, и, по нашей оценке, он находится на уровне 25%. У нас в первую очередь в этом году были востребованы экскурсионные программы в Прагу, отдых в Карловых Варах и Марианске-Лазне. Чехия для российских туристов - одна из самых доступных европейских стран, практически без языкового барьера, с большим количеством видов туризма. Все наши программы базируются на регулярных авиалиниях, рассчитаны на круглый год, а стоимость тура начинается от 340 евро на человека», - рассказала в беседе с нашим порталом Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour.

Карен Гончаров, генеральный директор компании DSBW, солидарен с коллегами и указывает на хорошие продажи на чешском направлении. По словам эксперта, «рынок недорогих туров в Европу в этом году значительно вырос, а Чехия как раз относится к бюджетным направлениям. К тому же, прошлый год для выездного туризма был не самым лучшим, а потому на этом фоне многие направления демонстрируют такой заметный прирост».

/TOURBUS.RU