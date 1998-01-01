Ростуризм и МИД рекомендуют нашим туристам в Израиле соблюдать осторожность

Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Израиле, соблюдать меры личной безопасности - сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

«Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Израиле, соблюдать меры личной безопасности, избегать посещения районов, где наблюдаются протестные выступления, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям», — говорится в сообщении ведомства.

Ростуризм также призвал туроператоров, реализующих туры в Израиль, предупреждать своих клиентов о ситуации в стране и правилах безопасного поведения.

Ранее МИД РФ предупреждал о протестных выступлениях в Иерусалиме в связи с переводом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) рекомендовал россиянам, которые находятся в Израиле, проявлять бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей.

Напомним, что в минувшую среду президент США заявил в Белом доме, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил Госдепартаменту начать подготовку к переведению посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. После этого в ряде районов Палестинской автономии, включая Вифлеем. Прошли массовые акции протеста арабского населения, террористическая организация "Аль-Каида" (запрещена в РФ) распространила угрозы нанести удары по объектам США, Израиля и их союзников.

Между тем, как сообщает АТОР, на данный момент в Израиле находятся десятки тысяч туристов из России, которые, по данным туроператоров, не просят о досрочном прекращении туров.

Так, в компании "TUI Россия" сообщили, что по информации от принимающей компании в Израиле и от туристов, на курортах все спокойно, в силу локализации и изолированности происходящего, ситуация на туристической отрасли не отражается.

В компании ICS Travel Group отметили, что с четверга поступают вопросы от агентств о реальной ситуации в Израиле.

"Мы постоянно на связи с нашей принимающей стороной. Все трансферы и экскурсии принимающей компании проводятся по расписанию, отели по-прежнему переполнены. Памятники архитектуры, туристические объекты и места развлечений открыты для посещения и работают в обычном режиме", — сообщила директор департамента маркетинга, продаж и работы с агентствами ICS Travel Group Валерия Романенкова.

Она добавила, что на данный момент компания получила три запроса на аннуляцию от агентств – два на декабрь и один на январь.

"Авиасообщение с Тель-Авивом и Эйлатом не прерывалось, пограничные переходы Израиля с Иорданией остаются открытыми. «Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что ситуация в стране более спокойная, чем в репортажах, транслируемых в СМИ", - заключила Валерия Романенкова.

«Со слов наших партнеров в Израиле в отелях обстановка стабильно спокойная. Все экскурсии доступны в полном объеме», – сообщили в пресс-службе компании «Библио-Глобус».

«Небольшие волнения действительно проходили в последние лни в районе Восточного Иерусалима, но это очень далеко от курортного Эйлата на Красном море, где находятся 90 % наших туристов. Так что данная политическая ситуация никак не отражается на уже забронированных заявках, аннуляций и перебронирований у нас нет», – сообщили в свою очередь в пресс-службе туроператора ANEX Tour.

/TOURBUS.RU