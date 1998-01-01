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Лаос отменил визы для россиян

Наши эксперты обсуждают, вызовет ли отмена визового режима рост интереса наших туристов к экзотической «Стране миллионов слонов»

Второго декабря вступило в силу соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Лаосской Народно-Демократической Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев заграничных паспортов, подписанное во Вьентьяне 8 сентября 2017 года, - сообщает ТАСС.

Согласно новым правилам, максимальный разрешенный срок безвизового пребывания на территории государства другой стороны не должен превышать 30 дней.

Безвизовый режим распространяется на граждан России и Лаоса, прибывающих на территорию стран-участниц соглашения с целью туризма, не имеющих намерения заниматься трудовой деятельностью, посещать местные учебные заведения или проживать на российской и лаосской территории.

"Не думаю, что отмена виз заметно повысит интерес к этой поистине удивительной стране, которую должны посетить все, кто любит путешествовать по Юго-Восточной Азии, поскольку она все-таки менее изучена, нежели тот же Вьетнам или Камбоджа", - прокомментировала нам эту новость Елена Малышева, руководитель направления Юго-Восточной Азии компании "Чайна Тревел".

По словам эксперта, одна из основных проблем, которые тормозят развитие этого направления, - отсутствие прямых рейсов.

Людмила Мельник, менеджер по направлению Лаос компании "Ванд", заявила нам, что "тема безвизового въезда на территорию Лаоса для граждан России неактуальна, поскольку российские туристы и так могут находиться в стране без визы на протяжении двух недель, а на больший срок туда никто и не едет.

Хотя страна, бесспорно, очень интересная с точки зрения экскурсионного туризма, но она не имеет выхода к морю, а потому всегда бронируется в паре с Вьетнамом или Камбоджей. Комбинированные туры по этим трем странам очень востребованы, мы каждую неделю отправляем туда группы".

Солидарен с коллегами и Александр Скрыпник, генеральный директор компании "Салют Европа". Эксперт уверен, что «отмена визового режима простимулирует поток самостоятельных туристов либо туристов, которые привыкли отдыхать долго.

Но для туристов, которые посещают Лаос в составе комбинированных туров или отдельно, но не более двух недель, эта новость пройдет незамеченной».

Напомним, что Лаосская Народно-Демократическая Республика как государство берет свое начало в 14 в., когда страна называлась Лан-Санг-Хом-Кхао — «Страна миллиона слонов и белого зонта». Многочисленные древние храмы, богатые культурные традиции, бескрайние тропические леса и живописные горные ландшафты привлекают сюда ежегодно тысячи туристов.

Наиболее посещаемое место в Лаосе - Луангпрабанг (Луангпхабанг) — древняя столица Лаоса, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1995 г. В городе множество древних монастырей и храмов., например, монастырь Ват-Сьенг-Тхонг, или «Город золотых храмов» — самое красивое сооружение Луангпхабанга. Другие достопримечательности - Национальный музей в здании бывшего Королевского дворца, пагода Тат-Чомси на «Святом холме», «след Будды» Ват-Пра-Батх-Ный, монастырь Ват-Висун и много других.

Прямых рейсов в Лаос из России нет. Удобнее всего добираться на рейсах авиакомпании Vietnam Airlines — через Хошимин, Thai Airlines и «Аэрофлот» — через Бангкок. Время в полете — около 10,5 часов без учета стыковки.

Лучшее время для посещения страны — с ноября по февраль, горных районов — с ноября по июль.

/TOURBUS.RU