Проблемы делового туризма решили методом «мозгового штурма»

По общему мнению участников организованной Конгрессно-выставочным бюро Петербурга конференции, именно уровень оказания услуг во всех сегментах туристической инфраструктуры оказывает наибольшее влияние на перспективы развития направления, - сообщает наш корреспондент

Собравшиеся в отеле «Англетер» более ста экспертов сферы гостеприимства и туризма в течение целого дня обсуждали уровень проводимых мероприятий, соответствие площадок и других инфраструктурных объектов потребностям заказчиков и требованиям безопасности, квалификацию операторов мероприятий и обслуживающего персонала, а также необходимость и достаточность оказываемых делегатам и экспонентам услуг.

Зампредседателя Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия, обращаясь к специалистам, сразу задала тон встречи. «Сегодня наша общая задача - четко сформулировать проблемы и разработать меры по их решению таким образом, чтобы вывести деловой туризм на качественно новый уровень, - заявила она. – Мы должны доказать миру, что в нашем городе он уже сейчас способен предоставить услуги мирового качества».

В рамках мероприятия состоялось не только пленарное заседание, но и целая серия круглых столов и даже мозговой штурм во время которого участникам предлагалось решить несколько животрепещущих вопросов. Причем тематика качества объединила самые разные сферы, начиная от культуры (в частности, музейного менеджмента) и завершая «чистым» гостеприимством.

Например, Гасан Жиббави, региональный директор Ramada Hotels Middle East, посоветовал прежде всего уделять внимание безопасности. «Уровень обслуживания как в отелях, так и специалистами event-индустрии, в том числе и в России, достаточно высок, - полагает он. - При этом проблема безопасности зачастую беспокоит туристов, въезжающих в другие страны, больше всего». И в особенности это касается деловых путешественников, которые часто бывают за границей.

В свою очередь, генеральный директор «Санкт-Петербург Экспресс» Людмила Иванова подчеркнула, что в связи со сменой поколений изменяются и требования заказчиков. «Это диктует нам создание новых форматов мероприятий, которые серьезно отличаются от традиционных и все больше ориентированы на интерактив», - уверена она.

Особое внимание участники встречи обратили на проведение в 2018-м в России Чемпионата мира FIFA. По общему мнению собравшихся, это отличный повод для продвижения страны как туристической дестинации. Вместе с тем ряд экспертов (включая, например, представителей гостиничного и ресторанного бизнесов) полагают, что ЧМ-2018 больше интересен «чистым» болельщикам, чем обычным туристам.

Например Вадим Прасов, вице-президент российской Федерации рестораторов и отельеров, заявил, что «вряд ли немецкие или какие-либо другие пенсионеры, которые обычно составляют большую часть турпотока из-за рубежа, захотят поехать в Россию одновременно с футбольными фанатами».

Президент Клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов согласился, что большую часть приехавших на ЧМ-2018 будут интересовать только игры. «Однако часть тех, кто прибудет к нам, все же можно «перековать» в туристов. – полагает он. – В первую очередь это касается семейных туристов-болельщиков, которые приезжают в страну на 8-12 дней и интересуются не только футболом, а также корпоративных болельщиков, для которых экскурсионная программа обязательна».

/TOURBUS.RU