Профессионалы туриндустрии обсуждают в Москве актуальные вопросы подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018

Более 600 профессионалов и экспертов туристической отрасли и отельного бизнеса собрались сегодня на туристический форум, проходящий в конференц-залах Marriott Grand Hotel Moscow

Интерес туристов к Москве постоянно растет, а 2017 год обещает стать рекордным по числу гостей. И, несомненно, еще больше туристов столице предстоит принять в 2018 году, ведь в Москве будет проходить Чемпионат мира по футболу.

Сегодня и завтра в конференц-залах Marriott Grand Hotel Moscow проходит Форум профессионалов туриндустрии Москвы, который станет ключевой площадкой для обсуждения стратегии развития отрасли в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA -2018 в России.

Организатором форума является Департамент спорта и туризма города Москвы. Среди спикеров – руководители профильных департаментов Правительства Москвы, руководители Федерального Агентства по туризму, представители Оргкомитета ЧМ-2018, признанные профессионалы сферы туризма.

Одна из главных тем дискуссии – как столичной туриндустрии заработать на прибытиях иностранных и российских гостей на предстоящий чемпионат. В повестку обсуждений вынесены самые острые вопросы, которые волнуют профессионалов. Среди них – ценовая политика московских отелей, а также то, как повлияют результаты жеребьевки на количество и «качество» гостей города, с чем связаны первые аннуляции гостиничного фонда официальным дилером FIFA Match Accommodation, и ожидать ли Москве гостей после чемпионата, как будет организована работа транспорта, нужно ли рестораторам готовить специальные «меню болельщиков» и многое другое.

Эксперты отрасли обсудят актуальные вопросы подготовки столицы к приему спортсменов, гостей и болельщиков Чемпионата мира по футболу – готовности необходимой инфраструктуры, обеспечения безопасности, формирования транспортной доступности Москвы и междугороднего сообщения, а также вопрос подготовки сервисных туристских организаций.

В рамках форума будут представлены специально разработанные «маршруты болельщиков», предложения по культурному досугу гостей, новые гастрономические программы, круизные программы летней навигации, вопросы развития новых технологий в продажах, а также подготовки специалистов.

В работе форума примут участие более 600 профессионалов и экспертов туристической отрасли и отельного бизнеса, представители профильных ассоциаций и объединений, сотрудники образовательных организаций, занимающихся подготовкой кадров для сферы туризма. На форум прибывают также делегации Московской. Ярославской, Тверской и Архангельской областей.

Информационное освещение работы форума будут вести телекомпании НТВ, «Мир», «Москва-24», «Большая Азия», новостные агентства Интерфакс и МИА «Сегодня», центральные и специализированные СМИ.

Место проведения форума: Marriott Grand Hotel Moscow (Москва, ул.Тверская, 26/1).

Контакты для прессы: Александра Ютвалина, Варвара Воробьева +7-903-665-1257

Начало сессий – в 10:00.

www.tourforum2017.ru

