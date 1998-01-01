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Наводнение на юге Таиланда спровоцировало транспортный коллапс/ Метро до аэропорта Внуково построят за три-четыре года/ Между Москвой и Антальей сможет начать полеты третий назначенный перевозчик

Наводнение на юге Таиланда спровоцировало транспортный коллапс

Наводнение на юге Таиланда спровоцировало транспортный коллапс, один из аэропортов региона, расположенный в городе Накхон-Си-Таммарат, временно закрыт, сообщает сегодня портал Bangkok Post.

"Движение наземного транспорта во многих районах на юге Таиланда парализовано из-за масштабного наводнения. Аэропорт Накхон-Си-Таммарат объявил о временном закрытии после того, как взлетно-посадочная полоса была затоплена, и вода повредила энергосистему", — говорится в сообщении.

Сильные ветра и волны наблюдаются в районах популярных у туристов пляжей Хуа Хин и Прачуап-Бей. В случае опасных волн на этих пляжах будут установлены красные флаги для предупреждения о том, что купаться нельзя.

Сильные муссонные дожди на юге Таиланда, вызвавшие наводнение, начались в конце ноября. В результате пострадали более 1,5 млн человек, десятки людей погибли.

По сообщению местных СМИ, дожди в южном регионе Таиланда будут продолжаться как минимум до выходных. Больше всего осадков ожидается в провинциях Накхон-Си-Таммарат, Фатталунг, Сонгхла и Сурат-Тани.

Метро до аэропорта Внуково построят за три-четыре года

Калининско-Солнцевскую линию Московского метрополитена планируется продлить до аэропорта Внуково в ближайшие три-четыре года, заявил сегодня руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, - сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что конечная станция, возможно, будет наземной.

Ранее руководитель управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев сообщал, на новом участке Калининско-Солнцевской линии планируется разместить две станции – "Пыхтино" и "Внуково".

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка", после которого и будет продлена линия до аэропорта Внуково, планируется запустить уже к весне следующего года.

Между Москвой и Антальей сможет начать полеты третий назначенный перевозчик

Авиационные власти России и Турции договорились назначить третьего авиаперевозчика с каждой стороны на маршруте Москва — Анталья, сообщает Росавиация.

Частота полетов составит до семи раз в неделю.

Из документа на сайте ведомства следует, что с подобной инициативой выступила российская сторона.

/TOURBUS.RU