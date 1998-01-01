|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
08 декабря
Горячие новости
Наводнение на юге Таиланда спровоцировало транспортный коллапс/ Метро до аэропорта Внуково построят за три-четыре года/ Между Москвой и Антальей сможет начать полеты третий назначенный перевозчик
Наводнение на юге Таиланда спровоцировало транспортный коллапс
Наводнение на юге Таиланда спровоцировало транспортный коллапс, один из аэропортов региона, расположенный в городе Накхон-Си-Таммарат, временно закрыт, сообщает сегодня портал Bangkok Post.
"Движение наземного транспорта во многих районах на юге Таиланда парализовано из-за масштабного наводнения. Аэропорт Накхон-Си-Таммарат объявил о временном закрытии после того, как взлетно-посадочная полоса была затоплена, и вода повредила энергосистему", — говорится в сообщении.
Сильные ветра и волны наблюдаются в районах популярных у туристов пляжей Хуа Хин и Прачуап-Бей. В случае опасных волн на этих пляжах будут установлены красные флаги для предупреждения о том, что купаться нельзя.
Сильные муссонные дожди на юге Таиланда, вызвавшие наводнение, начались в конце ноября. В результате пострадали более 1,5 млн человек, десятки людей погибли.
По сообщению местных СМИ, дожди в южном регионе Таиланда будут продолжаться как минимум до выходных. Больше всего осадков ожидается в провинциях Накхон-Си-Таммарат, Фатталунг, Сонгхла и Сурат-Тани.
Метро до аэропорта Внуково построят за три-четыре года
Калининско-Солнцевскую линию Московского метрополитена планируется продлить до аэропорта Внуково в ближайшие три-четыре года, заявил сегодня руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, - сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что конечная станция, возможно, будет наземной.
Ранее руководитель управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев сообщал, на новом участке Калининско-Солнцевской линии планируется разместить две станции – "Пыхтино" и "Внуково".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка", после которого и будет продлена линия до аэропорта Внуково, планируется запустить уже к весне следующего года.
Между Москвой и Антальей сможет начать полеты третий назначенный перевозчик
Авиационные власти России и Турции договорились назначить третьего авиаперевозчика с каждой стороны на маршруте Москва — Анталья, сообщает Росавиация.
Частота полетов составит до семи раз в неделю.
Из документа на сайте ведомства следует, что с подобной инициативой выступила российская сторона.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72