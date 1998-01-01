Новости Club Med приходит в Канаду, Вьетнам и на Шри-Ланку Нашему порталу стали известны подробности открытия трех новых пятизвездочных курортов всемирно известной сети

В рамках стратегии мирового развития компания Club Med в скором времени откроет три курорта 5* в Северной Америке и Юго-Восточной Азии, - сообщили нам в пресс-службе туроператора. Накануне официальной церемонии открытия долгожданных Club Med Grand Massif Samoеns Morillon в Альпах и Club Med Tomamu Hokkaido в Японии Club Med анонсировал, что в скором времени курортов компании в мире станет еще на три больше. Новые курорты появятся в Канаде, Вьетнаме и на Шри-Ланке. Таким образом, Club Med действует в соответствии с заявленной амбициозной стратегией: открывать 3-5 международных курортов ежегодно вплоть до 2020 г. Так, к 2020 году Club Med планирует запустить новый курорт Club Med Le Massif de Charlevoix в Квебеке и в очередной раз подтвердить заслуженный статус лидера в организации отдыха premium all-inclusive. В новый городок будет вложено по меньшей мере 80 млн евро. Курорт станет первым проектом Club Med в Северной Америке и предложит гостям региона совершенно новый формат привычного «все включено». Международный аэропорт Квебека расположен всего в часе езды от курорта, а значит, направление привлечет не только жителей региона, но и путешественников из Европы и Южной Америки. Помимо 300 номеров, гостям будет доступно премиальное пространство Club Med Exclusive Collection. Также Club Med Le Massif de Charlevoix станет первым курортом в регионе, который будет работать круглый год. Дизайн всего комплекса – начиная от архитектуры и заканчивая спа-концепцией – передает традиционный квебекский дух и органично вписывается в великолепные окружающие пейзажи. Формат отдыха в Club Med Le Massif de Charlevoix идеально подойдет и семьям, и парам, и компаниям друзей. Также здесь будут созданы все условия для проведения корпоративных семинаров и других групповых мероприятий. Открытие курорта в общей сложности создаст 750 новых рабочих мест в регионе. Так Club Med внесет значимый вклад в развитие индустрии туризма и гостеприимства Квебека. А в 2021 году первый курорт сети появится и во Вьетнаме - им станет новый курорт Club Med Ho Tram, расположенный на юго-востоке страны близ Хошимина. Дорога до Club Med Ho Tram займет 1,5 часа от международного аэропорта Хошимина. Всего в городке будет 300 номеров – от классических Deluxe до роскошных Suite. Для детей здесь созданы традиционные Mini Clubs, где юные путешественники проводят целый день под присмотром заботливых воспитателей G.O. Тех, кто собирается совместить работу и отдых, на курорте ждут подготовленные залы для семинаров и других корпоративных мероприятий. Для создания курорта Сlub Med Ho Tram компания объединилась с Dynasty Investment – частным инвестиционным фондом с широким портфолио недвижимости, образовательных и туристических объектов. Проект поможет развитию туризма во Вьетнаме, сделает направление привлекательным для туристов со всего света и внесет вклад в развитие экономики региона, создав новые рабочие места. И наконец, уже летом 2019 года первый курорт компании откроется на Шри-Ланке. Club Med Ceylon расположится на юго-западе острова, в 90 минутах езды от международного аэропорта Коломбо. Новый курорт станет отличным местом для семейного отдыха, каникул вдвоем или корпоративных поездок. Разместиться можно будет в одном из 372 номеров. На курорте также будет доступен полный спектр услуг по уходу за детьми. Club Med Ceylon будут окружать пальмовые рощи и пышная растительность, - обещают в компании. Напомним, что компания Club Med, основанная в 1950 году Жераром Блицем, стала пионером в организации каникул премиум-класса по системе «все включено» с фокусом на продуманный и насыщенный досуг. Особое внимание на курортах компании уделяют детям – именно в Club Med в 1967-м придумали детские клубы Mini Clubs. Сегодня компанию по праву можно назвать мировым лидером в организации премиальных каникул с французским шиком категории all-inclusive. Club Med работает в 26 странах на четырех континентах: компания располагает 70 первоклассными курортами в самых красивых уголках планеты. По всему миру в Club Med работает 23 тыс. сотрудников 110 национальностей. /TOURBUS.RU

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