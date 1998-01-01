Туроператоры ждут подорожания чартерной перевозки

Туроператоры прогнозируют увеличение цен в следующем летнем сезоне в том числе и в с вязи с увеличением стоимости чартерных рейсов, - сообщает АТОР.

Стоимость чартерной перевозки в предстоящем летнем сезоне может вырасти. Эксперты отмечают две ключевые причины. «За последние полгода мы отмечаем значительный рост стоимости авиатоплива в России. Второй фактор – определенный недостаток самолетов, с которым может столкнуться рынок в летнем сезоне», - говорит гендиректор компании «Спектрум» Евгения Конколь.

По мнению Сергей Толчина, замдиректора туроператора «НТК Интурист», повышению уровня цен будет способствовать не столько «потеря» некоторого числа авиалайнеров после банкротства «ВИМ-Авиа», сколько снижение конкуренции: «Более негативный эффект в целом имеет сам факт, что количество независимых перевозчиков, работающих на чартерном рынке, сократилось. Это в меньшей мере повлияет на работу крупных компаний, но ограничивает конкуренцию и сокращает возможность для маневра небольшим туроператорам».

Участники рынка называют еще одну возможную косвенную причину роста цен на чартерную перевозку – усиление контроля властей над пунктуальностью выполнения рейсов российскими чартерными авиакомпаниями –теперь за крупные задержки перевозчиков будут ограничивать в допусках на чартеры, а возможно, и лишать их. Не исключено, что анализ пунктуальности для распределения допусков на лето будет проводиться уже по итогам новогоднего периода 2018 года.

Эти меры могут привести к еще большему дефициту провозных емкостей на чартерном авиарынке. В итоге авиакомпании будут более сдержанно набирать обязательства, а туроператоры, как следствие, будут более ограничены в возможности расширять объемы перевозки на массовых направлениях – как российских, так и зарубежных, - отмечает АТОР.

«Определенный дефицит провозных емкостей приведет к тому, что туроператоры не будут демпинговать, т.к. цена авиабилета должна закладываться в стоимость тура с определенной маржой. Игроки рынка будут продавать продукт по его нормальной и реальной стоимости», - считает гендиректор PEGAS Touristik Анна Подгорная.

Прогнозы АТОР подтвердил в беседе с нашим порталом и генеральный директор холдинга "Випсервис" , советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

По словам эксперта, «Рост себестоимости авиаперевозок обеспечивают четыре экономических фактора. Во-первых, в течение года авиатопливо подорожало на 30%.

Во-вторых, стоимость международных перелетов напрямую зависит от курса валют. От курса валют зависит и стоимость внутренней авиаперевозки, потому что отечественные кампании летают в основном на иномарках и платят по ним лизинговые платежи в иностранной валюте.

В-третьих, ужесточение контроля за пунктуальностью перевозчиков приведет к пересмотру чартерных программ.

Четвертый фактор – в следующем летнем сезоне возможен дефицит перевозки, который отчасти связан с уходом из бизнеса «Вим-авиа» с его 20-ю бортами» .

Г-н Горин считает, что на этом фоне отечественный авиарынок ждут серьезные перемены: «В этом году продолжаются структурные изменения, которые приведут к консолидации рынка и саморегулированию». Именно саморегулирование станет фактором, сдерживающим рост авиатарифов.

Кроме того, фактором ослабления роста цен может стать расширение программ чартерной перевозки, которая в среднем на 20% дешевле регулярной. «Пять российских авиакомпаний, принадлежащих туроператорам, сейчас увеличивают свои парки самолетов. Управляя собственной авиаперевозкой, операторы могут оптимизировать издержки. Кроме того, TUIи «Интурист» заявили о намерении вывести на рынок собственные авиакомпании или иметь глобальный контракт с авиаперевозчиком.

Фактором саморегулирования авиарынка может стать также резервный авиафонд, аналогичный по схеме «Турпомощи», считает эксперт.

При этом на вопрос нашего корреспондента, не станет ли еще одной причиной дефицита авиаперевозки предстоящий Чемпионат Мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года, эксперт ответил отрицательно: «Чемпионат не повлияет на дефицит автаперевозки. Большинство болельщиков будет перемещаться по железной дороге. А авиакомпании, участвующие в доставке болельщиков, и их полетные программы определены уже год назад».

/TOURBUS.RU