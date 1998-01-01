Фингарантии для туркомпаний, принимающих китайских туристов, хотят увеличить в 20 раз

Представленный в самом конце ноября проект нового порядка безвизового обмена с КНР вызвал у участников рынка множество вопросов, а в целом реакция на его появление оказалась весьма негативной, - сообщает наш корреспондент.

Напомним, что, выступая в рамках общего собрания СЗРО РСТ, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко представил «Порядок определения туристических организаций, имеющих право на осуществление деятельности в рамках реализации соглашения между правительствами РФ и КНР о безвизовом обмене».

Аргументируя его появление (кстати, его авторство приписывалось инициативной группе туроператоров, а не Ростуризму), глава «Турпомощи» подчеркнул: проект направлен на то, чтобы создать «фильтры», способные пресечь торговлю списками безвизовых туристов и обеспечить допуск к этой системе только тех компаний, которые сами же и будут исполнителями туристических программ.

Вместе с тем уже сейчас целый ряд положений проекта подвергается жесткой критике. В частности, Ассоциация содействия русско-китайскому туризму сразу же после ознакомления с новинкой направила на имя руководителя Ростуризма Олега Сафонова письмо (имеется в распоряжении редакции), в котором сообщила следующее: «Введение для туроператоров, которые впервые получают либо продлевают полномочия осуществлять деятельность в рамках реализации Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29.02.2000 г. неких взносов или финансовых гарантий по исполнению обязательств, непредусмотренных названным соглашением, а также Федеральным законом от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», неправомерно».

«Считаем, что введение дополнительной финансовой нагрузки на туроператоров необоснованно, а в правовом плане – незаконно»,. – пишет, комментируя необходимость наличия фингарантий в размере 10 млн рублей или сформированного фонда персональной ответственности, исполнительный директор ассоциации Роман Лыжин.

В свою очередь, председатель совета Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Юрий Цуркан констатирует, что «российское законодательство предусматривает персональную ответственность туроператоров только перед российскими гражданами, а в случае с безвизовыми китайскими группами российские туроператоры заключают договор с китайской туркомпанией».

«О какой персональной ответственности и отчислениях в фонды, не прописанные в 132-ФЗ, идет речь - никому из игроков отрасли непонятно», - говорит он.

В свою очередь, руководитель компании «Бест драйв» Кира Журавская видит в попытке резко увеличить размер фингарантий (а их размер в проекте фактически предлагается поднять в 20 раз) незаконную попытку монополизировать рынок. «Если документ будет подписан в том виде, в котором его предложили сейчас, правонарушения в сфере безвизового обмена с КНР, против которых мы боролись все последнее время, будут только усугублены, - полагает она. – Фактически речь идет о том, что кто-то пытается тем или иным способом «зачистить» рынок таким образом, чтобы на нем было комфортно работать лишь определенным компаниям».

По оценке многих экспертов, предложенный проект никак не способствует «обелению» рынка китайского безвизового туризма, вместо этого создавая новые поводы для дискриминации его рядовых участников.

Целый ряд правовых нестыковок, а также попытка навязать правила, которые не регламентированы соответствующими документами, вызывает непонимание и негативную реакцию профессионалов.

/TOURBUS.RU