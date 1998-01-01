ЦИФРА НЕДЕЛИ: 2,7 млн туристов совершили путешествия по рекам и каналам Северной столицы в этом году

Общее количество туристов, воспользовавшихся тем или иным туристическим сервисом на воде, в 2017 году составило в Петербурге около 2,7 млн человек. При этом самым распространенным видом путешествия по воде стала экскурсионная прогулка по рекам и каналом Северной столицы, - сообщает наш петербургский корреспондент.

Подводя окончательные итоги навигации этого года, президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Евгений Зубарев сообщил: за сезон судами компаний-членов ассоциации перевезено около1,68 млн туристов. При этом на скоростном флоте объем перевозки составил 531 тыс. человек, по Неве и в Финском заливе катались почти 316 тыс. пассажиров, а еще около 830 тыс. воспользовались возможностью увидеть Петербург с воды внутренних рек и каналов города.

И хотя общий показатель перевозки довольно велик, он оказался почти на 2% меньше (1,708 млн), чем в прошлом году. «С учетом того, что наша ассоциация традиционно перевозит около 75% всех туристов, прибавив еще 25%, можно получить общий итог перевозки пассажиров внутри Петербурга за сезон», - констатировал эксперт. Получается, что в целом весь флот обслужил в навигацию 2017 года на реках и каналах Питера немногим более 2,1 млн человек.

По данным Евгения Зубарева, принявшее около трехсот судозаходов ОАО «Пассажирский порт» обслужило свыше 81 тыс. речных круизных пассажиров. В свою очередь, общий объем туристов, прибывших в Петербург с помощью морских круизных лайнеров, в эту навигацию составил примерно 600 тыс. человек – один только «Морской фасад» нынче поставил рекорд, приняв 570 тыс. человек (на 20% больше, чем в 2016 году).

По оценке коммерческого директора «Морского фасада» Алексея Панфилова, столь значительный рост пассажиропотока порта обусловлен увеличением типоразмерности судов, при которой многие из лайнеров привозят все больше и больше пассажиров. В частности, если в этом году наибольшая длина принятого в Петербурге лайнера составила 333 метра, в 2018-м к заходу в Питер готовятся и суда длиной свыше 340 метров.

Что касается перемен в сфере водного туризма, в 2018-м в Петербурге будет продолжена практика перевода речных причалов под контроль «Агентства внешнего транспорта» (АВТ), являющегося подразделением одного из комитетов Смольного.

Как заявила руководитель АВТ Александра Бахмутская, в 2018 к 16 имеющимся в распоряжении города причалам добавятся еще два. «Сеть равнодоступных причалов, которая дает гарантии комфорта и безопасности как участникам рынка речного экскурсионного туризма, так и пассажирам, в 2018-м продолжит расширяться», – констатировала она.

/TOURBUS.RU

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