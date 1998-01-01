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Ростуризм исключил из единого реестра восемь туроператоров/ «Аэрофлот» предоставит компенсацию пассажирам шести рейсов, задержанных 1 декабря в Шереметьево/ Роспотребнадзор предупредил о неблагополучной ситуации с корью в Европе

Ростуризм исключил из единого реестра восемь туроператоров

Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров сведения о 8 компаниях. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Согласно ему, сведения туроператоров исключены из реестра "в связи с непредставлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок".

В список исключенных попали компании "Югра Интур Сервис", "Феодосийское БПИЭ", «Интурист-Петрозаводск», "ХМ Отели", "Оушентрип", "ПАТП-1", "АПК" и ТК "Вип Трэвел Мск".

Напомним, что единый федеральный реестр туроператоров — официальный список юридических лиц, зарегистрированных в РФ, имеющих право на осуществление туроператорской деятельности. Необходимым документом для включения в реестр является договор страхования ответственности туроператора либо банковская гарантия исполнения обязательств туроператора (финансовое обеспечение).

«Аэрофлот» предоставит компенсацию пассажирам шести рейсов, задержанных 1 декабря в Шереметьево

Авиакомпания "Аэрофлот" предоставит компенсацию пассажирам шести рейсов, задержанных 1 декабря в аэропорту Шереметьево более чем на четыре часа, сообщает перевозчик.

Как отмечается в сообщении, речь идет о рейсах SU212 Москва — Гонконг, SU2192 Москва — Амстердам, SU274 Москва — Пхукет, SU2016 Москва — Прага, SU2316 Москва — Берлин, SU1702 Москва — Владивосток.

Компенсация предлагается и тем, кто отказался от перелета на этих рейсах.

"Ее можно получить в денежном виде или в виде премиальных миль, которые участники программы "Аэрофлот Бонус" могут использовать для оплаты дальнейших перелетов. Для пассажиров экономического класса компенсация составит 5 тысяч рублей или 10 тысяч миль, бизнес-класса — 10 тысяч рублей или 20 тысяч миль", — говорится в сообщении.

Компенсацию можно получить с 7 декабря 2017 года до 28 февраля 2018 года при личном обращении в офисы собственных продаж "Аэрофлота".

Компания подчеркивает, что задержки произошли не по ее вине. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, воздушные суда были готовы к вылету, но не получили от аэропортовых служб точное время на разрешение на взлет.

Как говорится в сообщении, всего 1 и 2 декабря по вылету было задержано на два часа и больше примерно 40 рейсов с пассажирами на борту.

Роспотребнадзор предупредил о неблагополучной ситуации с корью в Европе

Роспотребнадзор сообщает о неблагополучной эпидемиологической ситуации по кори в европейских странах. "Ситуация по кори в странах европейского региона в текущем году остается неблагополучной. По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, высокая заболеваемость корью (вплоть до летальных исходов — зарегистрировано более 30) регистрируется: в Румынии (более 4,8 тыс. случаев), Италии (4,9 тыс. случаев), Украине (1,9 тыс. случаев), Германии (более 950 случаев)", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Роспотребнадзора, во Франции зафиксировано 433 случая заболевания корью, в Бельгии — 368, также вспышки кори зарегистрированы в Австрии, Болгарии, Боснии, Чехии, Греции, Польше, Португалии и других странах.

Кроме того, согласно опубликованным данным Минздрава Великобритании, в этой стране регистрируется подъем заболеваемости корью, связанный с эпидемическим подъемом заболеваемости корью в Европе.

"Всего на начало декабря зарегистрировано 36 случаев кори в трех городах Англии (Ливерпуль, Лидс, Бирмингем), отмечается отсутствие вакцинации у заболевших. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие посещали Румынию и Италию, где в настоящее время регистрируется эпидемический подъем заболеваемости корью", — сообщили в российском ведомстве.

/TOURBUS.RU



