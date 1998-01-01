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07 декабря
Что вы знаете о Валлетте - культурной столице Европы-2018?
Выиграть два билета авиакомпании Air Malta и множество других ценных призов можно, приняв участие в новой онлайн-викторине Мальтийского управления по туризму
«Что вы знаете о Валлетте - культурной столице Европы-2018?» - так называется новая викторина Мальтийского управления по туризму, которая открылась 1 декабря этого года по адресу: http://tourbus.ru/valletta-2018/.
Сегодня мальтийская столица – это современный динамичный город, включенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Приглашаем принять участие в викторине «Что вы знаете о Валлетте – культурной столице Европы-2018?».
Для этого нужно зайти на сайт www.tourbus.ru в раздел «Олайн-обучение», нажать кнопку «Мальта. Викторина» и зарегистрироваться. Или пройти по прямому адресу: http://tourbus.ru/valletta-2018/.
Главный приз – два билета авиакомпании Air Malta на Мальту и обратно. Предусмотрены и другие награды.
Желаем удачи!
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