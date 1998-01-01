Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
07 декабря
Что вы знаете о Валлетте - культурной столице Европы-2018?
Выиграть два билета авиакомпании Air Malta и множество других ценных призов можно, приняв участие в новой онлайн-викторине Мальтийского управления по туризму

«Что вы знаете о Валлетте - культурной столице Европы-2018?» -  так называется новая викторина Мальтийского управления по туризму, которая открылась 1 декабря этого года по адресу: http://tourbus.ru/valletta-2018/.
 
Тема викторины объясняется тем, что в  2018 г. Валлетта объявлена культурной столицы Европы. Такого престижного статуса  удостаиваются города с богатым историческим наследием, обладающие большим потенциалом культурного и социально-экономического развития. Валлетта полностью соответствует таким критериям.
 
Это уникальный город. В мире нет второй такой столицы, которая была бы одновременно городом-крепостью и фактически музеем под открытым небом. На площади немногим более 50 га расположено около 320 исторических и культурных памятников. Мало где в Европе так наглядно представлено средневековое фортификационное искусство, как здесь.


Это одна из наиболее богатых достопримечательностями столиц мира. Трудно найти человека, который бы не слышал о мальтийских рыцарях, усилиями которых построена Валлетта.

Сегодня мальтийская столица – это современный динамичный город, включенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

 

Приглашаем принять участие в викторине «Что вы знаете о Валлетте – культурной столице Европы-2018?».

Для этого нужно зайти на сайт www.tourbus.ru в раздел «Олайн-обучение», нажать кнопку «Мальта. Викторина» и зарегистрироваться. Или пройти по прямому адресу: http://tourbus.ru/valletta-2018/.

Главный приз – два билета авиакомпании Air Malta на Мальту и обратно. Предусмотрены и другие награды.

Желаем удачи!


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 