Что вы знаете о Валлетте - культурной столице Европы-2018?

Выиграть два билета авиакомпании Air Malta и множество других ценных призов можно, приняв участие в новой онлайн-викторине Мальтийского управления по туризму

«Что вы знаете о Валлетте - культурной столице Европы-2018?» - так называется новая викторина Мальтийского управления по туризму, которая открылась 1 декабря этого года по адресу: http://tourbus.ru/valletta-2018/.



Тема викторины объясняется тем, что в 2018 г. Валлетта объявлена культурной столицы Европы. Такого престижного статуса удостаиваются города с богатым историческим наследием, обладающие большим потенциалом культурного и социально-экономического развития. Валлетта полностью соответствует таким критериям.



Это уникальный город. В мире нет второй такой столицы, которая была бы одновременно городом-крепостью и фактически музеем под открытым небом. На площади немногим более 50 га расположено около 320 исторических и культурных памятников. Мало где в Европе так наглядно представлено средневековое фортификационное искусство, как здесь.



Это одна из наиболее богатых достопримечательностями столиц мира. Трудно найти человека, который бы не слышал о мальтийских рыцарях, усилиями которых построена Валлетта.

Сегодня мальтийская столица – это современный динамичный город, включенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Приглашаем принять участие в викторине «Что вы знаете о Валлетте – культурной столице Европы-2018?».

Для этого нужно зайти на сайт www.tourbus.ru в раздел «Олайн-обучение», нажать кнопку «Мальта. Викторина» и зарегистрироваться. Или пройти по прямому адресу: http://tourbus.ru/valletta-2018/.

Главный приз – два билета авиакомпании Air Malta на Мальту и обратно. Предусмотрены и другие награды.

Желаем удачи!