Новости «Лайнер, который следует за солнцем» отправляется в большое плавание Туроператор PAC Group принял участие в церемонии спуска на воду новейшего инновационного морского лайнера MSC Seaside

Первый лайнер нового класса Seaside, или «лайнер, который следует за солнцем» (на фото), был официально спущен на воду 29 ноября в Триесте. На торжественной церемонии – Delivery Ceremony присутствовал президент Италии Серджо Матарелла и первые лица круизной компании MSC Cruises. Новое флагманское судно компании MSC Seaside отличается инновационными особенностями конструкции, которых нет ни на одном другом лайнере. По всему периметру на уровне 7-8 палуб протянулся великолепный открытый променад, который дает возможность путешественникам чувствовать близость моря, наслаждаться воздухом и солнцем. Здесь расположилась не только прогулочная зона, но и магазины, кафе, места для занятия спортом и загара. Среди уникальных развлечений на MSC Seaside – полноразмерная дорожка для боулинга, кинотеатр 5D и самый длинный «зип-лайн» в море (спуск по стальному канату с использованием сил гравитации), а также интерактивный аквапарк с пятью водными аттракционами, включая первый аттракцион на круизном судне Slideboarding, две открытые водные горки длиной 160 метров и две акваплощадки для детей. В конце этого года лайнер отправится в свой первый круиз из Майами, в порту которого состоится церемония инаугурации с участием Софи Лорен. MSC Cruises впервые проведет «крестины» лайнера в Америке. MSC Seaside – вторая громкая премьера в 2017 году. Первой новинкой стал лайнер MSC Meraviglia, который был спущен на воду в июне и произвел настоящий фурор. Продажи круизов на MSC Meraviglia идут с хорошей глубиной – до 2019 года. К 2026 году MSC Cruises планируют построить еще 10 лайнеров, таким образом удвоить флот и увеличить число пассажиров с 1,8 до 4,8 млн туристов в год. Сумма планируемых инвестиций до 2026 г. – 9 млрд евро. Особую ставку MSC делают на российский рынок, который демонстрирует высокие темпы роста. Так, в 2017 году PAC Grouр – генеральный партнер круизного холдинга в России - обслужил 24 тыс. круизных путешественников. В планах туркомпании на 2018 год – увеличить этот показатель на 30%. Как рассказал нам руководитель круизного департамента PAC Group Михаил Фельдман, «MSC Cruises и PAC уже 12 лет с успехом реализуют специальный сервис для своих клиентов – русскоязычные группы. Благодаря ему туристы чувствуют себя комфортно среди иностранных попутчиков. Причем русскоязычные группы от PAC Group – это не просто переведенные программы дня и меню и русскоязычный персонал в центральных зонах лайнера (ресепшн, рестораны, бары и т.д.). На борту присутствуют до четырех представителей туроператора, обеспечивающих комфортный отдых нашим пассажирам. В каждом порту по маршруту гарантированы экскурсии на русском языке, стоимость которых зафиксирована и не зависит от численности группы. Причем русскоязычные группы обязательно будут собраны, даже если они заявлены с глубиной в два года». Напомним, что MSC Cruises – международная круизная компания номер один по круизам с отправлениями из портов России с 2006 г. и лидер круизного рынка в странах Средиземноморья, Африки, Южной Америки. К 2026 г. MSC Cruises планирует увеличить свой флот до 24 лайнеров. /TOURBUS.RU Напоминаем, что традиционный ФЕСТИВАЛЬ КРУИЗОВ пройдет в 2018 году в двух российских столицах: 21 февраля - Санкт-Петербург

27 февраля – Москва До встречи на главном профессиональном событии отечественного круизного рынка!

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