Новости Поедут ли наши туристы на Олимпиаду в Пхёнчхан? Туроператоры и компании по продаже авиабилетов комментируют изменения спроса россиян на поездки на Олимпийские игры в Корею на фоне последних событий

Туроператоры, активно работающие на рынке спортивного туризма, пока что не отметили заметной реакции рынка на последние решения МОК. Напомним, что Международный олимпийский комитет во вторник принял решение допустить российских атлетов до Олимпиады в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Атлеты из России смогут участвовать в индивидуальных или командных соревнованиях в рамках зимних Олимпийских игр лишь в статусе «Спортсмен-олимпиец из России». Они будут соревноваться в форме с соответствующей маркировкой и под флагом МОК. В то же время, как заявил вчера президент Путин, «Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве». Между тем, в беседе с нами директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес отметил парадоксальную ситуацию, возникшую в первые часы после объявления решения МОК: «Это решение повысило интерес россиян к поездкам на Олимпиаду в Корею. С 22:00 вторника до 12:00 среды на OneTwoTrip зафиксировано свыше полутора тысяч поисков билетов из городов России в Сеул на февраль 2018 года, что на 10-15% превышает количество поисков в аналогичные периоды предыдущих дней этой недели. От совершения покупки любителей спорта, вероятно, останавливает сохраняющаяся неопределенность с участием наших спортсменов и высокая стоимость перелета. Билет туда-обратно с вылетом из Москвы 9 февраля и возвращением 25-го обойдется минимум в 40 тысяч рублей. При этом пока мы не получали заявок на возврат авиабилетов, но операторы службы поддержки готовы консультировать пассажиров, у которых возникнет такая необходимость». «Тем, кто уже купил билеты и думает, отменять ли поездку, мы рекомендуем изучить правила возврата той авиакомпании, у которой они были приобретены. Такой возврат считается добровольным, поэтому перевозчик может удержать таксы и часть тарифа, либо отказать в возврате, если перелет был оформлен по невозвратному тарифу. В некоторых случаях авиакомпания предложит обменять билет на другое направление с небольшой доплатой, что зачастую выгоднее возврата», - заключил наш эксперт. "Туроператоры, предлагающие туры на крупные международные соревнования, не отмечают реакции рынка на решение МОК не допустить российскую команду на Олимпиаду в Южной Корее. Более того, наши болельщики практически не запрашивали туры на Олимпийские игры 2018 года – все ждали решения об участии России. По оценкам туроператоров, самые популярные олимпийские виды спорта, на которые обычно хотят попасть наши сограждане, это биатлон, фигурное катание и хоккей. МОК заявил, что приглашать будут только «чистых» спортсменов, но болельщики не знают, кто «чистый», а кто нет, и кого вообще будут приглашать", — заявила в свою очередь пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс». В то же время специалист по спортивным турам компании UTS Group Леонид Мосин, которого цитирует РСТ, отмечает, что «есть и другие факторы, которые мешают операторам рассматривать зимнюю Олимпиаду как турпродукт. Во-первых, практически невозможно забронировать отели в Пхёнчхане: номерной фонд там небольшой, мест для болельщиков выделено немного. Большинство объектов закреплено под размещение национальных команд, сопровождающих лиц и официальных делегаций. Остальные квоты распределены по уполномоченным агентам. Есть варианты с размещением в Сеуле, но это довольно далеко от Пхёнчхана. Кроме того, уполномоченная компания Jet Set Sports (JSS) довольно долго продавала билеты на соревнования только в составе довольно дорогих пакетов, в которые не были включены международный перелет и внутренние переезды к местам проведения соревнований. Соответственно туроператоры не выкупали размещение и перевозку, поскольку это имеет смысл, только если на руках есть билеты на стадион или трибуны лыжных трасс. Сейчас билеты можно свободно купить на сайте JSS, но ситуацию теперь осложнил допинговый скандал. Так что туроператоры не рассчитывают на Олимпиаду с точки зрения бизнеса». В свою очередь, генеральный директор «Роза ветров» Сергей Зенкин высказал мнение, что Олимпийские игры вообще пользуются у туристов значительно меньшим спросом, чем другие крупные соревнования. «Мне приходилось бывать на Олимпийских играх, и я по собственному опыту знаю, что гораздо удобнее и эффективнее смотреть телевизионные трансляции, чем присутствовать на спортивных площадках. Наша компания и не делала ставку на Южную Корею, да и запросов практически не было», – заключил г-н Зенкин. /TOURBUS.RU

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