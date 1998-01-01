Новости В «Морском фасаде» туроператоров разделят на «первых» и «вторых» Эксперты комментируют значительные преимущества, которые получат теперь крупные принимающие туроператоры Северной столицы

Несмотря на то, что не все туроператоры и владельцы круизных линий поддержали инициативу проведения в новом пассажирском порту Петербурга «Морской фасад» эксперимента по регулированию въезда транспортных средств, предназначенных для развозки туристов, с начала следующей навигации такая практика станет правилом, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Напомним, что прошлым летом в порту впервые в виде эксперимента применили новый порядок пропуска, при котором аккредитованные круизными линиями операторы получили «фору» в 1,5 часа: только после истечения этого срока на территорию порта допустили транспорт так называемых независимых компаний. Как заявил на днях генеральный директор АО «Пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад» Вадим Каширин, уже с 27 апреля 2018 года, когда гавань примет первое круизное судно, туроператоров поставят в очередь. «Новая система позволит распределить нагрузку на инфраструктуру порта, сократить очереди при прохождении государственных контрольных процедур и избежать задержек отправления экскурсионных туров», – пояснил он. При этом он не скрывает, что 15 августа 2017 года, когда в качестве эксперимента в порту «обкатывали» новинку, не все прошло гладко. В частности, из пяти стоявших у стенки лайнеров согласились на поэтапную высадку пассажиров только на четырех. «С пятого практически одновременно высадили на берег около двух тысяч туристов, чем создали определенные неудобства», - сказал Вадим Каширин. Да и в среде турбизнеса были недовольные, поскольку явное предпочтение компаниям, имеющим договоры с круизными линиями, не всем пришлось по вкусу. «Несмотря на отдельные шероховатости, введение поэтапного пропуска транспорта на территорию порта позволило быстро спустить всех пассажиров на берег и отправить их на экскурсии, - добавил руководитель «Морского фасада». – В период с 7:10 до 8:30 все туристы уехали по маршрутам». В связи с чем эксперимент был признан удачным и теперь станет обычной практикой. Председатель правления СЗРО РСТ Леонид Флит подтвердил, что нововведение «Морского фасада» сфере туризма не слишком понравилось. В частности, в письме на имя Вадима Каширина значилось, что, «за одним исключением, все ответы в рамках опроса относительно инициативы «Морского фасада» содержали резкую или умеренно отрицательную оценку». «Компании полагают ее дискриминационной, так как понятие «аккредитованный/авторизованный круизными линиями оператор» не закреплено в российском законодательстве», – констатировалось в письме. А в качестве альтернативы предлагалось ввести дифференцированную шкалу оплаты въезда на территорию порта «с учетом статуса обслуживаемых туристов», имея в виду безвизовых/визовых и т. д. Однако Вадим Каширин заявил: полномочий вводить в порту какую-то систему оплаты въезда у «Морского фасада» нет. А вот организовать поэтапный «допуск к телу» пассажира сначала для аккредитованных линиями операторов, а потом для «пиратов», он может. И будет это делать в навигацию 2018-го не на экспериментальной, а на постоянной основе. При этом если один из его инициаторов эксперимента, председатель Комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев уверен, что «он удался на 100% и показал, что решение принято абсолютно верное», в среде турбизнеса мнения разные. «Практика, при которой неаккредитованный оператор вообще не может попасть на территорию порта, распространена во всем мире, - считает генеральный директор «Арктур Трэвел» Елена Мальченок. – А преимущество официально назначенных круизными линиями туроператоров оправдано хотя бы тем, что именно они (вместе с линиями) несут наибольшее бремя расходов на то, чтобы привезти туриста в порт». В то же время представители независимых операторов по-прежнему считают, что такая мера носит дискриминационный характер. Например, генеральный директор «МаксиБалтТурс» Алексей Волков заявил, что при принятии такого решения был использован административный ресурс, благодаря которому операторов искусственно разделили на тех, кто имеет возможность работать с туристом в первую очередь, и на тех, кто вынужден быть на вторых ролях. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка