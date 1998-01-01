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06 декабря
Росавиация заметно ужесточила выдачу разрешений на выполнение чартерных программ
Эксперты опасаются, что не все планируемые новогодние чартерные программы удастся согласовать в срок
Правила допуска авиакомпаний к выполнению чартеров ужесточены с 4 декабря, когда вступил в силу новый регламент выдачи разрешений на чартерные программы Росавиацией, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Регламент "О выдаче разрешений Росавиации на выполнение чартерных программ" утвержден 30 ноября на совещании в Росавиации. Допуски на чартерные рейсы в период зимних новогодних праздников авиакомпании будут получать по новым, более строгим с точки зрения состояния флота и регулярности полетов правилам», — говорится в сообщении.
Время вылета, на которое получено разрешение, считается окончательным. Если авиакомпания (не из-за форс-мажора) переносит время вылета, то это считается задержкой рейса. Порог задержек для чартеров снижен до 10%, количество задержек будет считаться ежемесячно. По итогам подсчета перевозчику может быть отказано в выдаче разрешений на последующие чартерные полеты.
Это очень важно, учитывая то, что новые правила носят более строгий характер в области резервирования самолетов и соответствия парка самолетов контрактам", — заявил, комментируя эту новость, генеральный директор холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин.
"В пиковый сезон, когда рейсов будет в разы больше, сбалансированная программа поможет защитить интересы туристов. Это касается массовых задержек рейсов, с чем столкнулись туристы в этом году. Новый регламент должен предупреждать эти негативные явления", — считает эксперт.
Одновременно ряд экспертов туррынка указывает, что теперь в новогодний период даже при заблаговременном планировании чартерных рейсов у некоторых участников рынка может возникнуть ситуация, что разрешений на какие-то ранее объявленные и выставленные в продажу программы у них в итоге не будет.
В результате, по мнению экспертов, под угрозой срыва могут оказаться от 10 до 30% программ, на которые до сих пор не были получены разрешения.
/TOURBUS.RU
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