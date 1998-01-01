Новости Росавиация заметно ужесточила выдачу разрешений на выполнение чартерных программ Эксперты опасаются, что не все планируемые новогодние чартерные программы удастся согласовать в срок

Правила допуска авиакомпаний к выполнению чартеров ужесточены с 4 декабря, когда вступил в силу новый регламент выдачи разрешений на чартерные программы Росавиацией, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). «Регламент "О выдаче разрешений Росавиации на выполнение чартерных программ" утвержден 30 ноября на совещании в Росавиации. Допуски на чартерные рейсы в период зимних новогодних праздников авиакомпании будут получать по новым, более строгим с точки зрения состояния флота и регулярности полетов правилам», — говорится в сообщении.



По данным АТОР, теперь запрос на допуск к выполнению трех и более оборотных рейсов нужно направить не позднее чем за две недели до начала полетов (сейчас, как правило, окончательный слот в аэропорту может быть утвержден за сутки до вылета). При этом запрос на рейсы в одну сторону рассматриваться не будет. Время вылета, на которое получено разрешение, считается окончательным. Если авиакомпания (не из-за форс-мажора) переносит время вылета, то это считается задержкой рейса. Порог задержек для чартеров снижен до 10%, количество задержек будет считаться ежемесячно. По итогам подсчета перевозчику может быть отказано в выдаче разрешений на последующие чартерные полеты.



В новом регламенте есть и другие требования: "Резервные воздушные суда, указанные в запросе для выполнения конкретных чартерных программ, должны быть сопоставимой емкости. Уровень исправности по типам воздушных судов не должен быть менее 75%. Величина резерва воздушных судов должна составлять не менее одного воздушного судна при использовании до 10 самолетов и не менее 10% от провозной емкости".

Ужесточены также сроки подачи заявок на разовые разрешения по изменению номера рейса, переноса даты и времени вылета, переноса аэропорта вылета.



"В связи с тем, что регламент вступил в силу 4 декабря, есть договоренность о совместном взаимодействии туркомпаний, авиакомпаний, Центра расписания и тарифов ТКП и Росавиации. Новогодние полетные программы, заявленные туроператорами, будут согласовываться в ежедневном режиме. Это очень важно, учитывая то, что новые правила носят более строгий характер в области резервирования самолетов и соответствия парка самолетов контрактам", — заявил, комментируя эту новость, генеральный директор холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин. "В пиковый сезон, когда рейсов будет в разы больше, сбалансированная программа поможет защитить интересы туристов. Это касается массовых задержек рейсов, с чем столкнулись туристы в этом году. Новый регламент должен предупреждать эти негативные явления", — считает эксперт. Одновременно ряд экспертов туррынка указывает, что теперь в новогодний период даже при заблаговременном планировании чартерных рейсов у некоторых участников рынка может возникнуть ситуация, что разрешений на какие-то ранее объявленные и выставленные в продажу программы у них в итоге не будет. В результате, по мнению экспертов, под угрозой срыва могут оказаться от 10 до 30% программ, на которые до сих пор не были получены разрешения. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка