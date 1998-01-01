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06 декабря
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МИД РФ предупреждает о забастовках в аэропортах Голландии и Италии/ "Аэроэкспресс" 16 декабря отменяет утренние поезда в Домодедово/ Аэропорт Саратова четвертый день работает с перебоями
МИД РФ предупреждает o забастовках в аэропортах Голландии и Италии
Забастовка бортпроводников авиакомпании KLM пройдет 8 декабря в аэропорту Схипхол (Амстердам), сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
"Нидерланды – 08.12 ожидается 24-часовая забастовка в аэропорту Схипхол (Амстердам); возможны перебои в графике полетов", — говорится в Twitter ведомства.
Кроме того, МИД сообщает, что персонал авиакомпании Alitalia планирует провести суточную забастовку 7 декабря, а 15 декабря намерены бастовать работники аэропортов, в связи с этим возможны задержки рейсов.
"Италия – забастовки персонала авиакомпании Alitalia (07.12, суточная, 00:01-23:59) и аэропортов страны (15.12, суточная, 00:01-23:59); не исключены задержки в графике движения самолетов", — сообщается в Twitter ведомства.
"Аэроэкспресс" утром 16 декабря отменит поезда в Домодедово
Аэроэкспресс" 16 декабря отменит часть рейсов в аэропорт Домодедово и обратно из-за ремонтных работ на Домодедовском направлении.
Как говорится в сообщении компании, поезда, отправляющиеся с Павелецкого вокзала, не будут курсировать с 05:30 мск до 11:30 мск включительно. С 12:00 мск движение в аэропорт полностью восстановится.
Из Домодедово"поезда не будут ходить с 05:15 мск до 12:30 мск включительно. С 13:00 мск все рейсы "Аэроэкспресс" будут осуществляться в соответствии с расписанием.
Аэропорт Саратова четвертый день работает с перебоями из-за непогоды
Неблагоприятные погодные условия в аэропорту Саратова четвертые сутки подряд становятся причиной задержки авиарейсов, - сообщает «Интерфакс».
На сайте саратовского аэропорта сообщается, что из-за плохих метеоусловий задержаны авиарейсы в Москву (аэропорт Домодедово).
Кроме того, один самолет с задержкой вылетит из Москвы (аэропорт Домодедово). Еще один утренний московский рейс был отменен (аэропорт Шереметьево).
По информации МЧС, непогода может сохраниться в Саратове до конца среды.
/TOURBUS.RU
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