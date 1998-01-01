Новости Выяснилось, куда и за сколько летали россияне в уходящем году Аналитическая служба сервиса Туту.ру предоставила нашему порталу результаты исследования онлайн-покупок авиабилетов в 2017 году

Аналитики сервиса путешествий Туту.ру проанализировали покупки авиабилетов в 2017 году и определили, какие направления оказались самыми популярными, и как изменились цены. Выяснилось, что в целом цены на авиабилеты снизились. Тенденция наблюдается на всех направлениях (минус 4,6%). При этом наибольшее падение показала стоимость перелетов за границу. Если говорить о всех зарубежных перелетах, то цены снизились почти на 12%. При этом цены на рейсы в Европу подешевели на 8,3%, в ближнее зарубежье — на 11,9%, в дальнее — на 14,4%. Меньше всего потеряли в стоимости внутренние перелеты. Здесь снижение составило 3,9%. Серьезным падением цен можно объяснить рост популярности перелетов за границу. В этом году на них приходится 17,1% всех купленных на Туту.ру билетов. За год эта цифра выросла на 2,4%. Как и ранее, самыми популярными по итогам года стали внутренние курортные направления. Первое место принадлежит перелетам из Москвы в Крым — 7,2% от общего числа проданных по России билетов. За год доля полуострова снизилась на 1,7%, однако ему все равно удалось сохранить лидерство. Стоит отметить, что Симферополь стал единственным подорожавшим направлением из десятки лидеров. Второе место принадлежит перелетам из Москвы в Сочи (6,5%), третье — в Петербург (3,5%). В целом, за год топ-10 практически не изменился. Новичком рейтинга стала Уфа (10 место), которая пришла на место Самары, опустившейся на 13 место. В 2017 году сразу несколько направлений из топ-10 показали значительное падение цен на перелет. Так, на 15,2% подешевели рейсы в Сочи, 10,5% — в Петербург, на 12% — в Ростов. Наибольшее падение показали перелеты в Минеральные Воды — они потеряли почти 18% в стоимости. Самыми подешевевшими популярными направлениями можно назвать вылеты из Москвы в Нижнекамск (минус 48% цены), в Оренбург (минус 39% цены) и Архангельск (минус 34%). Самыми подорожавшими стали рейсы из столицы в Ульяновск (плюс 11% цены) и Сыктывкар (плюс 10,7% цены), а также из Петербурга в Краснодар (плюс 8% цены). Нужно отметить, что топ-10, как среди внутренних, так и среди зарубежных направлений, полностью принадлежит вылетам из/в Москву. Интересно, что впервые за 4 года Краснодар покинул тройку лидеров, уступив место Петербургу. Топ самых популярных направлений Европы в 2017 году полностью принадлежит вылетам из Москвы. На первом месте разместилась Прага. На нее приходится 5,5% всех проданных в Европу билетов. За год стоимость перелетов на этих рейсах упала на 10% до 18 тысяч рублей за перелет в обе стороны. Второе место занимает Тиват (21 тысяча рублей), третье — Ларнака (20,9 тысячи рублей). Таким образом, по числу проданных билетов Кипр уверено обходит Прагу с общей долей 9% от всех перелетов в Европу. Новички этого года — Вена (9 место) и Рим (10 место). Покинули рейтинг Милан и Бургас. На всех направлениях из топ-10 наблюдается снижение цен. Наибольшее — на рейсах в Барселону (минус 17,2%). Среди азиатских направлений лидерство, как и год назад, принадлежит рейсам из Москвы в Тель-Авив. За год доля этого направления впрочем снизилась на 4,1% до 14,1%. Также снижение на 0,4% показали вылеты в этот город из Санкт-Петербурга (4 место рейтинга). При этом на перелеты в Израиль все равно приходится почти пятая часть всех проданных в дальнее зарубежье билетов. Другой лидер года — Турция. В топ-10 сразу три строчки принадлежат перелетам в эту страну. На втором месте рейсы Москва — Стамбул, на третьем — Москва — Анталья, на девятом — Краснодар — Стамбул, прибавивший за год сразу 23 позиции в рейтинге популярности. Также, как и в других сегментах, цены на перелеты в страны дальнего зарубежья снизились почти по всем направлениям. Исключение составляют лишь рейсы Москва — Сеул, прибавившие 5,5% в стоимости, и полеты из российской столицы в Дубай, цены на которые за год не изменились. /TOURBUS.RU

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