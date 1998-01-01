Компания Costa Cruises стала партнером Фестиваля круизов - 2018

Крупнейший европейский круизный оператор стал партнером главного профессионального события отечественного круизного рынка

Официальным партнером традиционного В2В-Фестиваля круизов, который пройдет в апреле будущего года в Москве и Петербурге, стала ведущая круизная компания континентальной Европы Costa Cruises.

Напомним, что основанная в Италии в 1948 году Costa Cruises является сегодня крупнейшим туроператором этой страны. Все лайнеры компании выходят в море только под итальянским флагом. Флот компании на сегодняшний день включает 15 кораблей, которые ходят в 250 направлениях: от Балтики и Норвегии до Южной Америки и Японии, а также совершают трансатлантические и кругосветные круизы.

Одна из главных новостей Costa в 2017 году – кастомизация услуг для российских путешественников. С этого года на четырех круизных лайнерах компании заговорили по-русски: здесь появились русскоязычные ассистенты и аниматоры, возможность заказа экскурсий на русском языке по специальным ценам и даже традиционные русские завтраки с блинами и пирожками.

Услуга доступна на четырех кораблях:

•Costa Diadema — круглый год по Средиземному морю;

•Costa Luminosa — весной, летом и осенью по Восточному Средиземноморью;

•Costa Mediterranea — в зимний период на маршруте по Персидскому заливу из Дубая;

•Costa Magica — летом на маршруте по Балтике из Санкт-Петербурга.

Как отмечают в компании, грядущий 2018 год также знаменателен для Costa – круизному оператору исполнится 70 лет. В честью юбилея компания добавит ряд услуг и развлечений на борту и все лайнеры наполнятся особой праздничной атмосферой.

Costa Cruises – крупнейший оператор круизных судов в Европе – усиливает и присутствие в России. Так, спустя 14 лет работы на российском рынке Costa ввела позицию координатора, и с ноября в Москве работает официальный представитель компании – Екатерина Илюшина, менеджер по развитию бизнеса в России.

Екатерина сотрудничает с Costa уже 14 лет – с момента выхода компании на рынок нашей страны. Отметим, что Costa стала первой на рынке круизных компаний, назначивших менеджера по развитию бизнеса в России. Это отражает серьезные намерения круизного оператора по отношению к российскому рынку и внимание к российским туристам.

В свою очередь, ставший уже традиционным Фестиваль круизов, организуемый ИД «Турбизнес», в минувшем году собрал на одной деловой площадке 26 ведущих компаний, представляющих все виды круизного туризма, включая речные, озерные и морские круизы по России (в том числе круизы по Белому морю и Байкалу), морские и океанские круизы от ведущих круизных компаний мира, круизы на паромах, люксовые круизы на лайнерах и яхтах, круизы по рекам Европы, экспедиционные круизы, включая маршруты по Арктике и Антарктике, и даже круизы на речных баржах по рекам и каналам.

В минувшем году мероприятия фестиваля посетило более 450 профессионалов туризма, в его рамках состоялись 22 мастер-класса, посвященных всем аспектам продаж круизного турпродукта, и две панельных дискуссии с участием ведущих экспертов круизного рынка.

А в наступающем году главное событие профессионального круизного рынка России обещает стать еще более представительным и интересным.

/TOURBUS.RU