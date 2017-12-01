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Итальянских туроператоров познакомили с туристическим потенциалом России

Презентация туристского потенциала народно-художественных промыслов и ремесел Московской области прошла в Италии

В начале декабря в Римини (Италия) Министерство культуры Московской области при поддержке Федерального агентства по туризму провело презентацию туристского потенциала народно-художественных промыслов и ремесел Московской области.

В мероприятии приняли участие управляющий Палаты народных промыслов и ремесел Сергей Акентьев, представитель Группы территориального маркетинга (GMT), консультант по развитию туризма Андреа Суччи, представители российской туриндустрии, туристско-рекреационных кластеров и другие.

Итальянским туроператорам были представлены презентации новых туристских маршрутов, ориентированных на развитие событийного и территориального туризма.

Мастера гжельской керамики провели интерактивные презентации народно-художественного промысла «Гжель» с основными исторически значимыми, культурными и туристическими данными («Живой музей»).

Пять представителей зарубежных туроператоров были приглашены в Россию для участия в инфотуре по Московской области. В течение двух дней они побывали в туристско-рекреационном кластере «Русская Палестина», Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре и Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим».

Гости побывали в Музее Гжели и на производстве, посетили храм во славу Великомученика Георгия Победоносца, храм-памятник в честь Победы над Наполеоном, церковь Покрова Божьей Матери в селе Карпово.

В презентации приняли участие представители российских и зарубежных организаций туриндустрии, органов исполнительной власти, российские и зарубежные СМИ, блогеры.

«Уникальные народные художественные промыслы нашей страны являются важной составляющей туристической привлекательности субъектов Российской Федерации. Продвижение возможностей культурно-познавательного туризма России за рубежом позволит не только познакомить иностранных туристов с этнокультурным своеобразием регионов, но и подсказать, какие сувениры привезти из России», - говорит руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

/TOURBUS.RU