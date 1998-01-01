Закон о «черных списках» авиадебоширов подписан президентом

Эксперты обсуждают, станет ли новый закон действенной мерой по борьбе с «воздушными хулиганами»

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет изменений в законодательство, связанных с составлением "черных списков" пассажиров, которые хулиганили на борту воздушного судна, - сообщает «Интерфакс».

В частности, в Гражданский кодекс РФ вносится поправка, которая разрешает перевозчику или фирме, продающей билеты, отказать в заключении договора перевозки пассажира, если этот пассажир внесен в "черный список".

При этом в Воздушный кодекс РФ вносится новая статья о возможности отказывать в продаже билетов пассажиру, внесенному в "черный список".

Также поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Они устанавливают, что копия постановления о назначении административного наказания за "невыполнение лицом, находящимся на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" подлежит направлению перевозчику, на борту воздушного судна которого было данное административное правонарушение.

Такое уведомление авиакомпаний позволит им обладать информацией о том, кого они могут включить в "чёрный список", поскольку перевозчик может включить хулигана в стоп-лист только на основании решения суда о наложении административного наказания.

Поправка была вынужденно выделена из законопроекта о праве авиакомпаний составлять "черные списки" хулиганов. Выделение этой поправки в отдельный закон носит технический характер, поскольку по новым правилам поправки в КоАП должны рассматриваться как самостоятельные законопроекты.

Попасть в "черный список" можно за невыполнение пассажиром самолета законных распоряжений командира воздушного судна (часть четыре статьи 11.17 КоАП) или за хулиганство (статья 213 УК), или за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств (статья 267.1 УК РФ).

Перевозчик, в соответствии с поправками, должен включить дебошира в "черный список" в течение 30 дней после получения решения суда о наложении наказания за административное правонарушение на борту самолета. В этом списке человек будет находиться в течение одного года после вступления в силу постановления о наложении административного наказания.

Авиакомпания будет обязана пустить на борт "черносписочного" пассажира только в нескольких случаях: если он возвращается в РФ из такого места, откуда можно выбраться только на самолете, если он подлежит выдворению или депортации из РФ в такое место, куда тоже можно добраться только на самолете.

Также отказать в продаже билета нельзя будет, если хулиган направляется к месту лечения и обратно, либо если он сопровождает инвалида к месту лечения, либо едет на похороны родственника. Все эти причины должны быть подтверждены документально, иначе билет продан не будет.

Кроме того, перевозчик обязан уведомить пассажира о том, что он включен в "черный список".

Гендиректор консалтинговой фирмы «Инфомост» Борис Рыбак в беседе с нами отметил, что «Проблема авиахулиганов актуальна для всех туристических маршрутов, в первую очередь для чартерных рейсов. Нарушителей надо наказывать. Но законопроект об ограничении продажи билетов авиадебоширам – это неоднозначная мера, так как не совсем законна и нарушает ряд статей Конституции.

Пресечение нарушений – это проблема не авиакомпаний, а правоохранительной системы. Но система не справляется. Ведь на буянившего на борту пассажира полиция аэропорта даже дело не заведёт – им это не нужно. А экипаж воздушного судна – не полиция, поэтому проблема неразрешима. Есть административная мера наказания – штраф. Но он относительно невелик.

В этом плане хорошим примером послужит американский опыт. Там практика работы с авиадебоширами проста. Экипаж по связи вызывает полицию, и она «принимает» нарушителя по прибытии. Минимальный штраф – $10 тыс. Возможное наказание – до двух лет тюрьмы. Плюс показательные «разборы полетов» со знаменитостями: звездами кино, сенаторами и т.д., для которых штрафы – еще больше. Да и общественный резонанс может негативно отразиться на их карьере.

У нас радикально к решению проблемы подходит авиакомпания «Победа». Они сажают самолет, если пассажир курит или дебоширит. А за вынужденную посадку пассажиру придется заплатить очень большой штраф».

В то же время генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян в беседе с нами отметил, что «данная мера может стать предметом злоупотребления авиакомпаний. Лучше вводить материальную и уголовную ответственность, чем запрет. Да и пьяного дебошира перспектива запрета полетов не остановит».

Что же касается работы туроператоров в условиях появления «черных списков», то г-н Мурадян считает, что «это предмет ответственности туриста, а не туроператора. Запрет находится вне правового поля туроператора - аналогично запрету по долгам».

/TOURBUS.RU