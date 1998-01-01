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На Гоа обрушился мощный тайфун/ Упавший с балкона в Паттайе россиянин скончался в госпитале/ Туристка погибла в результате нападения тигровой акулы в Коста-Рике

На Гоа обрушился мощный тайфун

Российские туристы, отдыхающие в индийском штате Гоа, находятся вне опасности, несмотря на обрушившийся на прибрежные районы мощный циклон «Окхи», сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В ночь с 4 на 5 декабря на Гоа обрушился мощный тайфун, пришедший с юга. Прошли сильные ливневые дожди, что вызвало высокий уровень прилива. В Кериме смыло прибрежные кафе, на остальных пляжах разрушений практически нет. Инфраструктура отелей и туристических зон не пострадала. Отели Гоа и все структуры работают в штатном режиме, ущерб нанесен только строениям в зоне пляжа (ресторанам и кафе), возведенным с нарушениями правил постройки. Связь и электричество в отелях работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

«Интерфакс» сегодня сообщил, что спасательные службы попросили туристов в Гоа не покидать отели и не купаться в море.

По данным туроператоров, сейчас ситуация в регионе нормализуется, могут идти кратковременные дожди.

Из-за циклона «Окхи» в Индии уже погибли 25 человек, 86 пропали без вести. Основной удар стихии пришелся на штат Керала. Шторм повредил более тысячи жилищ, 74 дома были уничтожены полностью. Жители Северного и Южного Гоа обратились в правительство с просьбой признать бушующий циклон государственным бедствием.

Выпавший с балкона в Паттайе россиянин скончался в госпитале

Россиянин, который выпал с балкона кондоминиума в Паттайе (Таиланд), скончался в госпитале, сообщает интернет-портал Pattaya People.

По данным издания, мужчина потерял ключ от входной двери в свою комнату и решил залезть туда через балкон. По словам очевидца произошедшего, россиянин пытался войти в свою комнату и даже хотел взломать дверь. Когда он понял, что так войти ему не удастся, мужчина пошел на балкон в фойе, чтобы перелезть на свой.

Однако попытка не увенчалась успехом – он выпал с балкона своего кондоминиума и напоролся на острые металлические конструкции, которые установлены на стене здания.

Спасатели обнаружили россиянина висящим на уровне четвертого этажа. Чтобы помочь пострадавшему, понадобился подъемный кран. Мужчину освободили и срочно направили в госпиталь. Однако вскоре россиянин скончался.

Туристка погибла в результате нападения тигровой акулы в Коста-Рике

Туристка из США, которая занималась дайвингом у побережья Коста-Рики, погибла в результате нападения тигровой акулы, сообщает The Sun.

Инцидент произошел в четверг примерно в 330 метрах от тихоокеанского побережья Коста-Рики. Гражданка США ныряла у острова Кокос с группой туристов. Акула напала на группу, когда она поднималась на поверхность после погружения. Туристку вытащили из воды, но спасти ее не удалось – она скончалась от укусов. Инструктор по дайвингу тоже получил ранения – он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Издание отмечает, что тигровые акулы могут достигать около 15 футов в длину и весить до 862 кг. Они являются одним из самых опасных видов акул.

/TOURBUS.RU