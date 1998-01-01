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В Москве открылся туристический офис Бразилии

Юлиана Рыкова, исполнительный директор нового представительства, рассказала о планах по продвижению страны на российском рынке

Управление по туризму Бразилии (Embratur) 4 сентября официально открыло свое представительство в России. Оно стало 13-м по счету: офисы организации функционируют в Буэнос-Айресе, Лиме, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Токио, Франкфурте, Мадриде, Париже, Милане, Лиссабоне и Лондоне.

Офис в Москве возглавила Юлиана Рыкова, которая до этого работала в посольстве Бразилии в России в отделе по содействию торговле и курировала сферу туризма: организовывала участие бразильских туроператоров и Embratur в выставках MITT и «Отдых», готовила туристические брошюры на русском языке, проводила семинары для турфирм.

По ее словам, открытие представительства в Москве, которое, кстати, планировалось еще в 2015 году, призвано простимулировать туристический поток из России в Бразилию. Сегодня страну ежегодно посещают около 25 тысяч наших соотечественников, тогда как мировой турпоток на направлении – более 6 млн человек. Основные туристические рынки для Бразилии – Аргентина, США, Чили, из европейских стран лидируют Франция, Германия, Италия.

«Среди моих ключевых задач - активное взаимодействие и налаживание эффективных связей с российскими туроператорами, проведение обучающих мероприятий для розничных игроков рынка. Туристы и турагенты сегодня мало знают о Бразилии, о специфике и потенциале направления. Работы предстоит много», – прокомментировала г-жа Рыкова.

Сейчас россияне чаще всего путешествуют по Бразилии по стандартному маршруту: Рио-де-Жанейро и водопады Игуасу, некоторые еще посещают Амазонию.

«Мы хотим продвигать малоизвестные на российском рынке регионы Бразилии, в частности, северо-восточные штаты Сеара, Пернамбуку, Риу-Гранди-ду-Норти, Баия, которые славятся своими пляжами.

Хотим больше рассказать о возможностях экотуризма в стране и таких уникальных местах, как Пантанал и Бонито», – подчеркнула Юлиана Рыкова.

/TOURBUS.RU