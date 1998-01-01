Новости Проблему перевозки детских тургрупп может решить новый реестр Эксперты туррынка обсудили пути решения проблем, возникающих в связи с предстоящим введением «возрастного ценза» для автобусов, перевозящих детские тургруппы

«Вместо запретительных мер, которые вполне могут привести к фактической остановке деятельности направления, стоит искать варианты решения проблемы, - такую точку зрения высказала во время круглого стола в Петербурге директор СЗРО РСТ Екатерина Шадская. – Один из них - создание реестра перевозчиков, в котором будут официально зарегистрированы машины и водители, прошедшие все необходимые проверки». Круглый стол по вопросу введения возрастного ценза для автобусов, перевозящих группы детей, собрал в минувшем месяце в городе на Неве несколько десятков специалистов. По общей оценке участников дискуссии, вступление в силу постановления Правительства РФ №1177 от 17 декабря 2013 года в большинстве регионов страны приведет к тому, что о школьном туризме можно будет забыть: даже в столицах автобусов младше 10 лет не более 30-40% от общего парка. По оценке генерального директора компании «Каприз» Андрея Петенкова, за последние несколько лет объемы детского экскурсионного туризма в Петербурге упали в 10 раз, а введение неоднократно откладывающегося возрастного ценза для автобусов вовсе не приведет к повышению уровня его безопасности. «Стараясь не связываться с оформлением огромного числа разрешительных «бумаг» и сокращая расходы, все большее число школьников будет отправляться на экскурсию на общественном транспорте, - считает он. – Будет ли это безопаснее, чем пусть и на не очень молодом, но оборудованном автобусе с опытным водителем, который доставит их «от двери до двери»? Что касается самого турбизнеса, эксперт констатировал: число работающих в этой нише компаний все время сокращается, поскольку «мало кто хочет зарабатывать копейки, предпринимая для этого титанические усилия». Не спорят с организаторами туров и перевозчики. По мнению руководителя Ассоциации рынка заказных автобусных перевозок Петербурга Андрея Козырева, за многие последние годы аварий, причиной которых стало бы именно техническое состояние автобуса, ни разу не было, а в условиях дефицита средств купить дорогие европейские машины перевозчики попросту не могут. «Европейский автобус без потери качества работает по 20-25 лет, дважды в год проходя технический осмотр, - говорит он. – Фактически только угроза введения возрастного ценза повысила стоимость аренды новых машин на 30-50%, однако по уровню качества «старые» «европейцы» ни в чем не уступают новым «китайцам», которые из-за их доступности в цене сейчас в основном и покупают». При этом он поддержал идею создания реестра «детских» перевозчиков, согласившись даже на дополнительные технические осмотры, которые для этой категории транспортных средств могут проводиться чаще двух раз в год. Обсуждая остроту проблемы, эксперты признают: никто не выступает против повышения уровня безопасности перевозки детей. Однако при этом они отмечают, что за четыре года так и не было предпринято попытки создания программы поддержки, благодаря которой перевозчики могли обзавестись новыми машинами. «Если пойти по пути запретов, это приведет только к еще большему обострению вопроса доступности детского туризма, - считает Екатерина Шадская. – Считаем, что эта норма по сути абсурдна и подлежит отмене». /TOURBUS.RU



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