Новости Консульства США возобновляют выдачу виз в регионах По мнению экспертов, возобновление выдачи виз в трех городах России положительно повлияет и на возможность получения американской визы в Москве

«11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы в ограниченном объеме», — сообщает посольство США в Москве. "Мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнерами. Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг", — заявил посол США в РФ Джон Хантсман, слова которого приводятся в сообщении. Однако, по его словам, США не могут возобновить выдачу виз в том объеме, который поддерживался до решения Правительства РФ сократить численность персонала посольства США и трех консульств. "Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг. Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер по-прежнему является печальным последствием решения Правительства РФ ограничить штат дипмиссии США", — подчеркнул дипломат. Напомним, что по решению российского правительства штат всех дипломатических представительств США в России к 1 сентября был сокращен с 1200 до 455 человек. Посольство США в РФ заявило, что не сможет выдавать прежнее число виз с таким количеством сотрудников. Процедура выдачи новых виз была приостановлена с 23 августа и возобновилась 1 сентября только в Москве, но все прежние записи на собеседования были аннулированы. С возобновлением работы по проведению интервью консульств США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке ситуация с записями в Москве может улучшиться. Соискатели, чьи интервью в консульствах США в России были отменены в августе этого года, получат больше шансов на собеседование в Москве, - сообщает сегодня АТОР. «В том случае, если региональные консульства будут принимать хотя бы такие «льготные» категории соискателей, это разгрузит московское посольство. Даже если каждое из консульств будет обслуживать 30-40 соискателей в день, это даст Москве как минимум 100 мест в день к тем 250 (общий поток соискателей на визы), которые имеются сейчас», - говорит Маргарита Бабаян, председатель совета партнерства Visit USA. «До сегодняшнего дня возможность получения виз в России пока имели только студенты, члены правительственных делегаций, выезжающие со срочными целями (смерть родственников, медицина и др.), а также туристы, которые получают новую визу взамен истекшей старой, если старая виза истекла не более чем 11 месяцев назад. Для всех, чьи интервью были обнулены после 21 августа, также сохранялась возможность перезаписи на новые даты в Москве. Все остальные категории заявителей на визу B1, B2 (с целями туризма и деловых визитов) – то есть те, кто должен был получать визы с персональным собеседованием, – не имели возможность получения виз на территории России, а для этих целей вынуждены были получать визы в других странах, а именно: Армения, Казахстан, Украина, страны Балтии, Польша, а также любые другие страны, где есть американские посольства и консульства», - пояснила Маргарита Бабаян. В свою очередь, руководитель FIT-отдела компании «Карлсон Туризм» Лидия Сладкова, которую цитирует РСТ, считает, что облегчение визовой процедуры коснется в первую очередь «приоритетных» групп граждан: «Речь идет о так называемых срочниках. Они составляют приоритетную группу, туристы в нее не входят. И если раньше эти люди могли пройти собеседование и получить визу только в Москве, то сейчас это можно сделать в остальных консульствах в России». При этом со снижением нагрузки, добавляет г-жа Сладкова, у консульства в Москве должно появиться больше свободных окон, чтобы на собеседование для получения визы США могли записаться и «обычные» туристы. До нынешних ограничений запись на собеседование достигала 500 человек в день, и сейчас в очереди «зависли» тысячи россиян, которые оплатили эту процедуру, но до сих пор не смогли ее пройти. Возможно, теперь визовые сотрудники смогут наконец начать разгребать образовавшиеся «завалы», – считает эксперт. Добавим, что, по данным Росстата, в 2016 году в США с целью туризма было совершено около 110 тыс. поездок россиян, что на 5,2% больше, чем годом раньше. /TOURBUS.RU

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