Новости Власти Майорки уже в мае вдвое увеличат туристический сбор Наши эксперты обсуждают, повлияет ли новый размер курортного сбора на востребованность популярного испанского туристического направления

Власти испанской Майорки планируют в январе 2018 года принять закон, который вдвое увеличит налог для туристов, прибывающих на остров в летнем сезоне. Об этом сообщает издание The Telegraph. «Туристы, планирующие посещение Майорки с мая по октябрь, будут платить от 1 до 4 € в день, что почти в два раза выше, чем нынешний налог», – сообщает британская газета со ссылкой на результаты голосования в местном парламенте. Размер налога, как и прежде, будет зависеть от того, где именно проживает турист. Так, в хостеле она составит всего 1 €, для круизных пассажиров – 2 €, в отелях среднего уровня – 3 €, а в гостиницах 4-5* – 4 €. От уплаты будут освобождены дети до 16 лет, а в «низкий» сезон – с ноября по апрель – налоговая ставка для туристов будет снижена. На такую непопулярную меру власти Майорки, по их словам, решили пойти из-за ухудшения экологической обстановки, вызванного большим притоком туристов. Растущее число отдыхающих уже привело к недовольству местных жителей и даже массовым демонстрациям. Впрочем, надежда на то, что повышенная ставка туристического налога поспособствует сокращению количества отдыхающих на острове, вряд ли себя оправдает, считают участники рынка. "Новый налог изначально введен только в пиковый сезон с мая по октябрь, кроме того, от него освобождены дети до 16 лет, так что туристам, планирующим семейный отдых, дополнительные расходы не грозят, - прокомментировала нам эту новость Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour. - В целом эта мера никак не отразится на туристическом потоке, надо понимать, что Майорка - это более дорогое, очень востребованное направление, в первую очередь у европейцев. По этой причине оно довольно занятое, не склонное к акциям и скидкам, здесь не бывает демпинга. Так что повышение ставки налога не повлияет на решение клиентов ехать. У направления свой нужный клиент и своя ниша. По итогам года Майорка показала хороший рост. Мы, например, увеличились в объемах на 20%". Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI Group, в свою очередь, отметила, что "различные туристические налоги существуют во многих странах, они, как правило, взимаются в отеле и выплачиваются в городской бюджет. Наши туристы, путешествующие в Европу, знают, что во многих популярных у туристов городах существуют подобные налоги, и эти расходы их совсем не смущают». Майорка вместе с Тенерифе - самые популярные островные курорты Испании и практически круглогодично пользуются высоким спросом у наших туристов, которые возвращаются на них не один год подряд. Поэтому вряд ли такое незначительное повышение налога скажется на желании наших туристов отдохнуть на любимом курорте". "У нас спрос на Майорку весь сезон был высокий, на следующий сезон мы планируем хорошие объемы на наши ключевые отели, в том числе с концепциями TUI. Мы ожидаем спрос не хуже, чем в прошлом сезоне, и прогнозируем, что повышение налога на наш контингент туристов не повлияет", - заключила Татьяна Круглова, PR-менеджер туроператора "TUI Россия". /TOURBUS.RU

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