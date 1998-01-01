Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Винный туризм – где он доступнее всего? В преддверии зимних праздников компания Momondo предоставила нам рейтинг популярных туристических направлений с самым дешевым и самым дорогим вином

Винный туризм в последние годы становится все более популярным среди любителей путешествий. Страны-производители предлагают гостям не только доступные цены на качественное вино, но и возможность посетить производство, а также побывать на различных тематических празднествах и дегустациях. В помощь тем, кто хочет совершить удачную поездку и насладиться вкусом этого напитка, специалисты международного туристического метапоисковика Momondo изучили среднюю стоимость одной бутылки вина на 50 популярных направлениях и составили рейтинг самых выгодных стран. Исследование проводилось в рамках изучения условной «отпускной корзины», которая характеризует стоимость товаров и услуг, необходимых и часто потребляемых во время отдыха. Так, согласно результатам исследования, средняя цена бутылки вина ниже всего в Молдавии - 201 рубль. Молдавские вина продаются во многих странах и отличаются хорошим качеством. Особенно ценится напиток из белых сортов винограда, так как считается, что он обладает утонченным вкусом. Незначительно дороже обойдется бутылка вина в Азербайджане, где винное производство берет свое начало еще за несколько тысячелетий до нашей эры. На третьем месте – Тунис, стоимость этого напитка там составляет 249 рублей. Несмотря на довольно низкую цену, вино в этой стране характеризуется изысканным вкусом, так как производится по французским технологиям. Кроме того, в Тунисе можно попробовать уникальное серое вино, которое делается из особенного сорта винограда, произрастающего только там. Практически по той же стоимости вино можно купить и в Грузии. Грузинские виноделы используют отличные от европейских технологии, поэтому их продукция отличается терпким вкусом. Замыкает пятерку лидеров по минимальной стоимости бутылки вина Венгрия со средним ценником 274 рубля. Среди особенно популярных у наших сограждан популярных туристических направлений наиболее привлекательная средняя стоимость одной бутылки зафиксирована в Болгарии – 277 рублей. Сразу следом по стоимости идут вина Испании, которые отличаются терпким вкусом. Лучше всего туда будет поехать в конце июня: в городе Аро испанцы устраивают дегустации прямо на улицах и проводят винную битву. В Италии, Германии и Чехии средняя цена на этот напиток примерно одинакова – 353 рубля. Кроме того, стоит отметить, что Италия занимает одну из лидирующих позиций в мире по производству вина и отличается большим количеством различных винных фестивалей. Французские вина обойдутся путешественникам в среднем около 423 рублей. В России стоимость одной бутылки равняется в среднем 399 рублям. Среди входящих в ТОП-10 востребованных направлений максимальная стоимость вина отмечена в Таиланде, что связано с малым количеством виноградников в стране. Ну а самая высокая стоимость вина зафиксирована в Сингапуре – в среднем 1314 рублей. На втором месте – ОАЭ. В Норвегии же стоимость бутылки приблизительно равна 1048 рублей – эта скандинавская страна может похвастаться одним из самых высоких уровней жизни в Европе. Замыкают пятерку дорогостоящих лидеров Индонезия и Таиланд. «Знание цен внутри страны поможет путешественникам сориентироваться в выборе наиболее комфортного в финансовом плане направления. Таким образом, если вы любите расслабиться с бокалом красного напитка и для вас это важный элемент отдыха, не следует отправляться за вином в Сингапур или Дубай, где цены на данный напиток довольно высокие. Это связано с особенностями культуры этих стран и довольно высоким уровнем жизни», - отмечает Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоисковика Мomondo в России. /TOURBUS.RU

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