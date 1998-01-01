Новости Выяснилось, как отдыхают «деловые люди» Компании Momondo, Head Hunter и Profgallery предоставили нашему порталу результаты исследования туристических предпочтений и поведения на отдыхе отечественных топ-менеджеров

Согласно Трудовому кодексу, отвлекать по рабочим делам сотрудников, которые находятся в отпуске, запрещено. Однако в этом году число тех, кто продолжает работать, будучи на каникулах, выросло. Причем таких трудоголиков больше среди людей зрелого возраста, чем среди молодежи, - сообщили нашему порталу в компании Momondo. «К сожалению, в современном мире полностью отключиться от работы довольно проблематично. Люди боятся потерять связь с текущей ситуацией и упустить важные вопросы, – рассказывает Ирина Рябовол, представитель Momondo в России. – Мы провели исследование среди 24 700 путешественников из 23 стран и обнаружили, что все больше наших соотечественников остаются на связи по рабочим вопросам хотя бы в мессенджерах. Впрочем, у этого явления есть плюс: люди, которые проверяют письма или консультируют коллег, реже чувствуют депрессию, возвращаясь из путешествия». Рабочие звонки – первое, от чего отказываются россияне во время отпуска, так ответили 40% респондентов этом году. Чуть меньше наших соотечественников (37%) отключаются также от переписок в мессенджерах или по SMS, и 34% российских путешественников забывают о рабочей почте. В прошлом году подобные ответы звучали в два раза чаще. Некоторые россияне идут еще дальше и пытаются добиться полной «перезагрузки». 24% опрошенных перестают следить за новостями и столько же – пользоваться соцсетями. Еще 16% также перестают обновлять личную почту, а 12% вовсе откладывают подальше свои гаджеты. Примечательно, что те, кто отключается, чаще страдают от послеотпускной хандры. Вероятно, погрузившись в отдых с головой, многие потом с трудом возвращаются в прежний темп работы. Так, среди туристов, которые отказываются от рабочих переписок, 41% грустит с возобновлением трудовых будней, а из тех, кто остается на связи, подобное чувство испытывают только 22%. При этом молодые путешественники чаще отключаются от работы и новостей – 43% респондентов в возрасте 18-35 лет не созваниваются с коллегами и партнерами и почти треть не читают СМИ. Тогда как старшее поколение опасается выпасть из общей повестки и остается на связи. Так, среди туристов 56-65 лет только 33% перестают отвечать на звонки коллег и 8% следить за новостями. Впрочем, ситуация в России попадает в общемировой тренд. Путешественники из других стран в этом году также больше вовлечены в рабочие процессы и социальную жизнь во время отпуска, чем в прошлом. В свою очередь, онлайн-сервис по развитию карьеры Profgallery провел опрос среди топ-звена крупнейших российских и международных компаний на тему, где их менеджеры проводят отпуск. Как рассказала нам Елена Коваленко, генеральный директор компании Profgallery, «интересной особенностью исследования является тот факт, что кризис в стране все-таки сказался на отпускных планах 53% наших опрошенных. И только 47% отметили, что сложная экономическая ситуация обошла их стороной. Согласно проведенному исследованию, 69% респондентов выбирают в качестве направления своего отпуска Европу. Страной, которую больше всего хочется посетить, является Бразилия, второе место между собой разделили Сингапур и США. Южная Америка, Африка и ближнее зарубежье являются для них наименее привлекательными. При этом свое предпочтение опрошенные отдают именно пляжному отдыху летом с семьей ― 92%. С коллегами предпочитают отдыхать только 4%. Поездки топ-менеджеров длятся, как правило, от 7 до 14 дней, за которые 66,7% опрошенных тратят более 100 тысяч рублей на человека ― и это с учетом того, что 46,9% респондентов путешествуют 2 раза в год. Работа также является важным аспектом жизни топ-менеджеров. Так, 79,2% опрошенных не могут абстрагироваться от рабочих процессов и продолжают выходить на связь с коллегами из удаленного доступа». Наконец, как рассказали нам в компании Head Hunter, «по нашим данным, заграничные поездки наиболее популярны среди специалистов начальных уровней и линейных управленцев, а топ-менеджмент предпочитает заграничным поездкам путешествия внутри страны — чуть больше половины (57%) представителей высшего менеджмента провели свой летний отпуск на российских курортах или в туристических путешествиях по стране. В разрезе профессиональных сфер наибольшими поклонниками заграничных поездок являются представители медицинской и фармацевтической отрасли, 47% представителей которой отдыхали этим летом за рубежом, а значительная доля работников сферы управления персоналом (48%) патриотично предпочла отечественные курорты иностранным». /TOURBUS.RU

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