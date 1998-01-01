Новости Российские туристы платят за авиабилеты в два раза больше из-за отсутствия лоукостеров Наши эксперты обсуждают исследование стоимости авиабилетов, проведенное крупным сервисом онлайн-бронирования

Российские туристы платят за авиабилеты часто в два раза больше, чем прибалты и украинцы, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования авиабилетов Aviasales, в котором эксперты сравнили стоимость международных перелетов из городов центральной России и аэропортов ближайших к нам стран. "В Aviasales изучили стоимость билетов по зарубежным направлениям за сентябрь-ноябрь 2017 года и пришли к выводу, что практически по всем маршрутам выгоднее летать не из России", — говорится в сообщении сервиса. Как отмечается в исследовании, минимальной оказалось разница среднего чека на рейсах в Болгарию. Россияне в среднем платили 12735 рублей, в то время как украинцы летали на популярные курорты за 11947 руб., на 6% дешевле. Сильнее чувствуется разница на линиях в Центральную Европу. К примеру, средний чек во Францию из России составляет 27704 руб., из Литвы — 9444 руб., почти в три раза меньше. Такой сильный разрыв в Aviasales объясняют наличием в этих странах целого ряда европейских лоукостеров. "В Прибалтике даже национального перевозчика – airBaltic – можно отнести к бюджетным авиакомпаниям. Вместе с тем на рынке работают Ryanair, easyJet, Wizz Air. Единственным российским лоукостером остается "Победа", — говорится в сообщении Aviasales. Эксперты отмечают, что дешевые билеты все же можно найти и в нашей стране. "Эксперты советуют планировать свои поездки заранее, ведь ранние бронирования – это способ сэкономить 20-30%, кроме того, сервисы вроде календаря низких цен или подписки на билет позволяют отслеживать лучшие тарифы", — сообщает Aviasales. «Данное исследование – не более, чем погоня за заголовками и привлечение к себе внимания, по-другому я не могу оценить выводы, не подкрепленные реальными фактами, - прокомментировал между тем результаты исследования сервиса наш авиаэксперт. Тема лоукост-перевозки уже много раз обсуждалась, и пока нет повода к ней возвращаться. Напомню, что бюджетная авиаперевозка – это вопрос не цены, это вопрос альтернативы. А у нас нет альтернативных аэропортов, кроме Жуковского, к тому же, чтобы сравнивать цены на перелеты в Европу из Москвы и Риги, нужно для начала сравнить дальность перелета и много других факторов». Еще один наш авиаэксперт, в свою очередь, отметил, что «ждать прихода новых лоукостеров в Россию не стоит, поскольку в существующей в авиаотрасли рыночной среде их существование невозможно. Российские лоукостеры являются лишь имитацией лоукостеров в классическом понимании. Лоукостеры, как правило, отказываются от ряда услуг и оттого получают бюджетный тариф, в России же все авиакомпании предлагают примерно один и тот же комплекс услуг. Более того, для существования лоукостеров на рынке должна быть конкуренция, а ее по сути нет». «В чистом виде лоукост-перевозчики в России невозможны, российский рынок в целом не приспособлен под такую бизнес-модель, в том числе по причине ограничений в инфраструктуре», - заключил наш авиаэксперт. /TOURBUS.RU

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