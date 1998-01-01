Новости Через полгода Finnair полетит к норвежским фьордам Туроператоры обсуждают, будут ли востребованы новые рейсы в Берген и Тромсё у российских туристов, а также комментируют спрос на норвежском направлении

В рамках своей стратегии роста авиакомпания Finnair откроет в мае 2018 года новые сезонные рейсы из Хельсинки в Берген и Тромсё. Они позволят соединить с регионом азиатские и европейские маршруты авиакомпании и предоставят пассажирам из России возможность планировать комфортное путешествие в популярные туристические города Норвегии. Расписание рейсов Finnair составлено так, что каждый путешественник может выбрать для себя наиболее комфортный вариант: двухчасовые стыковки для максимально быстрого перелета или более длительные пересадки для тех, кто хочет задержаться в Хельсинки. Новые рейсы в Берген будут выполняться шесть дней в неделю, на новых самолетах Embraer 190 E2 норвежской авиакомпанией Wideroe. Кроме того, в сезонном расписании останется и регулярный рейс Finnair в Берген с пересадкой в Стокгольме. Перелеты из Хельсинки в Тромсё будут совершаться один раз в неделю по субботам и позволят соединить азиатскую и европейскую маршрутную сеть Finnair с Норвегией. Также для путешественников, которые предпочитают сначала познакомиться со столицей Норвегии, Finnair предлагает рейсы в Осло. «Мы рады предложить новые прямые рейсы из Хельсинки в Берген и Тромсё, - говорит Юха Ярвинен, коммерческий директор Finnair. - Северная Европа привлекает все больше путешественников, и мы полагаем, что наши пассажиры из Азии и Европы оценят дальнейшее развитие нашей обширной маршрутной сети. Новые рейсы также предоставят пассажирам в Норвегии возможности для путешествий по 19 азиатским и 100 европейским направлениям Finnair через Хельсинки - наш традиционный пересадочный пункт». «Мы всегда стремимся предоставить нашим пассажирам максимально комфортные условия для путешествия, поэтому запуск новых рейсов полностью отвечает стратегии роста Finnair. Берген и Тромсё - набирающие популярность среди россиян города Норвегии, и мы рады, что теперь у наших пассажиров есть возможность планировать поездку к воротам фьордов с удобной пересадкой в Хельсинки», - комментирует Мария Ануфриева, глава представительства Finnair в России. «Невзирая на то, что, казалось бы, Норвегия - зимнее направление, действительность другая. Помимо излюбленных пакетных туров «к морю», россияне все больше стали углубляться в новые, неизведанные направления, в которые входит и Норвегия. В сезоне лето-2017 мы реализовали сотни традиционных и нетрадиционных (велотуры, туры на почтовом пароме, фитнес-туры) поездок к фьордам, стали пользоваться популярностью экотуры, когда туристы едут жить на фермы Норвегии, чтобы прикоснуться к природе и спокойствию, и, конечно же, рыбалка, - рассказал нам Александр Тепляков, руководитель отдела развития и коммуникаций с партнерами компании DANKO Travel Company. - Если говорить о сезонности Скандинавии, то первое место по посещаемости зимой - это Финляндия, а первое место летом - Норвегия. Про спрос авиаперевозки через Хельсинки сказать сложно. Если говорить о Москве, то тут есть недорогие прямые рейсы «Аэрофлота» в Осло, где можно сделать пересадку в любые города Норвегии. Санкт-Петербург летом летел прямыми рейсами авиакомпании RUSS AIR в Берген. А вот для регионов Finnair будут очень удобны, так как до Хельсинки у данной авиакомпании есть прямые рейсы из Екатеринбурга, Самары и Казани. Мы уверены, что спрос на Норвегию никогда не упадет из-за колоссальных возможностей для туризма в этой стране». Дмитрий Жулев, исполнительный директор компании «Викинг-Трэвел», комментируя перспективы рейсов а/к Finnair из Хельсинки в Норвегию, отметил, что, «вероятно, эти рейсы будут актуальны для местного рынка, но будут интересны и российским туристам в случае адекватных тарифов. Норвегия – не массовое, но постоянное направление, несколько десятков тысяч туристов из России ежегодно посещают эту страну. Новый рейс при хороших тарифах мог бы быть интересен туристам в сочетании с поездом Москва – Хельсинки, а также может стать неплохой альтернативой авиарейсам из Москвы в Осло». Елена Герасимова, менеджер по направлению Норвегия компании «Ванд», в свою очередь, отметила, что «в столицу Норвегии Осло напрямую из Москвы летает «Аэрофлот», предлагая очень хорошие тарифы, поэтому новые рейсы Finnair из Хельсинки в Осло маловероятно будут востребованы у российских туристов. Если говорить о других городах Норвегии, то такой перелет был бы интересен туристам, поскольку из Москвы есть рейс только в Осло. Но опять же, здесь многое будет зависеть от тарифов, которые предложит перевозчик. Если говорить о спросе на летнюю Норвегию, то он стабильно высокий, ведь лето – высокий сезон в этой стране». /TOURBUS.RU

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