«Интурист» в 2018 году планирует создать собственный авиапарк

Туроператор НТК «Интурист» в следующем сезоне планирует создать собственный авиапарк, рассказал «Интерфакс» гендиректор компании Виктор Тополкараев.

«Мы приняли это решение еще в прошлом году, но не успели его осуществить. Ситуация с «ВИМ-Авиа» показала правоту такой меры: крупный туроператор должен иметь собственную авиаперевозку. Мы намерены брать самолеты в лизинг, в ближайшее время завершим переговоры с авиакомпаниями. В следующий летний сезон планируем войти уже со своим контролируемым авиапарком», - рассказал г-н Тополкараев.

По его словам, на собственную перевозку будет приходиться 30-40% объемов туроператора. Остальные рейсы будут выполняться по договоренности с авиакомпаниями.

«На рынке остались проверенные перевозчики, и мы будем продолжать сотрудничать с теми, кто уже зарекомендовал себя как надежный партнер», — отметил г-н Тополкараев.

Татьяна Ванд, генеральный директор компании «Ванд», неоднозначно отнеслась к решению туроператора иметь собственную перевозку. По словам эксперта, «с одной стороны, игрок, имеющий большие объемы должен иметь своего перевозчика. При этом не стоит забывать, что авиабизнес очень непростой и здесь много нюансов, с которыми нужно быть знакомым, иначе все может пойти не так, как было запланировано. Туроператору, на мой взгляд, нужно будет создавать отдельную структуру, которая будет отвечать за авиа бизнес. И, конечно, не стоит забывать, что авиакомпании сейчас находятся не в лучшем состоянии».

«ВИМ-Авиа» 25 сентября остановила чартерные рейсы из-за недостатка средств на операционную деятельность. За рубежом на этот момент оказались почти 39 тыс. пассажиров с билетами авиакомпании. Туроператорам сложно было найти в короткий срок свободные самолеты для организации рейсов, им пришлось за свой счет размещать клиентов в гостиницах в ожидании вылетов.

Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», солидарен с коллегой и считает решение туроператора создать свою авиакомпанию разумным: «Любой туроператор, объемы которого превышают планку в миллион туристов в год для дальнейшего успешного развития бизнеса, должен иметь свою авиакомпанию. С таким объемом туристов оператор сможет иметь в своем парке 6-7 самолетов и обеспечивать их загрузку.





НТК «Интурист» входит в топ-5 крупных игроков рынка, и для того, чтобы конкурировать с другими участниками, конечно, нужно иметь свою авиакомпанию. К тому же у туроператора стабильное финансирование».

Арам Антонян, генеральный директор компании «Болеро Тур», в свою очередь, напомнил нам, что «для создания авиакомпании нужны финансовые ресурсы и определенная стратегия, от правильности которой во многом зависит успех. Если туроператор хочет создать авиакомпанию для собственных чартерных программ, то это очень амбициозно и рискованно в нынешних реалиях, если же НТК «Интурист» хочет использовать свои самолеты и для выполнения регулярных рейсов, тогда это правильный расчет.





Сложно говорить о перспективах, не зная точно, на какие ресурсы рассчитывает туроператор. Но в любом случае, создание еще одной авиакомпании положительно отразится на рынке авиаперевозок».



Наш авиаэксперт, в свою очередь, также положительно оценил решение игрока создать собственный авиапарк, напомнив, что «подобная модель развития в Европе является основной. Все крупные европейские туроператоры, которых, конечно, не так много, используют свои авиакомпании, это позволяет разрабатывать собственные полетные программы, которые зависят не от возможностей того или иного перевозчика, а от возможностей своего парка».

/TOURBUS.RU