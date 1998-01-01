Как продаются ноябрьские праздники?

Как рассказали «Интерфаксу» эксперты сервиса онлайн-бронирования Aviasales, «на данный момент 50% всех бронирований на ноябрьские праздники приходится на заграницу, столько же – на Россию. Но больше половины российских путешественников покупают авиабилеты максимум за неделю до поездки, так что ближе к праздникам доля России однозначно вырастет. Год назад соотношение внутренних и международных перелетов в эти даты составило 75% и 25%».

Лидерами спроса среди российских направлений стали Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Краснодар, Симферополь и Калининград. Среди международных направлений эксперты выделяют Прагу, Бангкок, Тель-Авив, Стамбул, Рим, Тбилиси и Пхукет.

Средняя стоимость билетов на внутренние рейсы на ноябрьские праздники за год выросла на 21%, до 9,5 тыс. руб., на международные – в два раза, до 28,9 тыс. руб.

«Это связано с тем, что принято заранее покупать билеты в Таиланд, Шри-Ланку, Вьетнам и другие теплые страны. Однако ближе к праздникам средняя стоимость снизится из-за роста бронирования европейских направлений», - отметили в компании.

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», комментируя объемы бронирования туров на ноябрьские праздники, заявил, что «объемы сопоставимы с прошлым годом, лидеры продаж тоже практически не изменились, за исключением Армении, которая в этом году демонстрирует прирост по всем месяцам: после отмены въезда по загранпаспортам поток российских туристов туда увеличился в разы. Сейчас по продажам лидирует Татарстан, у туристов пользуются большой популярностью короткие экскурсионные заезды в Казань и окрестности, за Татарстаном следует Крым, и замыкает тройку лидеров как раз Армения.

Традиционно хороший спрос на туры в Подмосковье, экскурсионные туры в Санкт-Петербург. Слабее всего на период ноябрьских праздников продается Краснодарский край и Абхазия. При этом в начале ноября мы отправляем в Абхазию большую группу туристов, за счет чего будет рост.

На самом деле итоги подводить пока рано, впереди еще практически месяц активных продаж».

Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», между тем, говорит о низком спросе на российские курорты в период ноябрьских праздников. Эксперт отмечает, что «пляжный сезон в России уже закончился, а горнолыжный еще не начался, поэтому спрос на внутренние курорты сейчас минимальный. Ближе к зимнему сезону продажи активизируются. Что касается лидеров спроса на период ноябрьских праздников, то это ОАЭ и дальнемагистральные направления (Таиланд, Вьетнам, Гоа)».

«Самыми популярными зарубежными направлениями на период ноябрьских праздников 2017 года у наших клиентов стали Италия, Испания, Венгрия, Германия, Нидерланды, Чехия, Франция, Великобритания и Австрия, - говорит Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI Group. - При этом количество туров, забронированных на этот период в этом году в Великобританию, превышает прошлогодние показатели на 24%, во Францию – на 27%, в Венгрию – на 17%, в Италию – на 19%».

«По нашим наблюдениям, на предстоящие ноябрьские праздники туристы чаще стали заказывать дополнительные экскурсии и услуги на отдыхе, проявлять интерес к необычным экскурсионным маршрутам, турам с посещением нескольких городов, стран, - добавила г-жа Баранова. - При этом самыми бюджетными зарубежными странами для краткосрочного экскурсионного отдыха на период осенних праздников, по нашим данным, стали Беларусь, Латвия и Чехия.

Так, стоимость экскурсионного тура в Беларусь на ноябрьские праздники, по данным BSI GROUP, начинается от 20 500 рублей, в Латвию – от 23 200 рублей, в Чехию ­– от 24 600 рублей. В данную стоимость входит авиаперелет по маршруту туда-обратно из Москвы, размещение в гостинице категории 3* и экскурсионная программа.

На праздничные осенние даты большим спросом пользуются недорогие по стоимости туры в Европу и туры категории VIP, меньшей популярностью пользуются туры в среднеценовом сегменте.

Также активным спросом на эти ноябрьские даты у наших клиентов пользуются краткосрочные поездки по России и в страны СНГ - Беларусь, Армению, Грузию».

Наконец, Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour, в свою очередь, рассказала, что «в этом году туристы проголосовали за пляжный отдых и безвизовые направления на ноябрьские праздники. Тройка самых популярных стран: Кипр, ОАЭ и Турция (включая экскурсионный Стамбул). В основном предпочитают короткие туры длительностью 5 дней 4 ночи, с вылетом в четверг и возвратом в понедельник. Средний чек в ОАЭ на ноябрьские даты составляет 958 долларов на двоих ( отель четыре звезды на базе завтраков), Кипр начинается от 546 евро, 4 ночи в Стамбуле обойдутся в 828 долларов на двоих. Есть также спрос на отдых в Юрмале».

/TOURBUS.RU