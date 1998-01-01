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«Турпомощь»: все задержавшиеся за рубежом из-за остановки «ВИМ-Авиа» туристы вернулись в РФ/ Два туроператора вошли в рейтинг Forbes за 2017 год/ Причал для круизных судов появится в Старой Ладоге под Петербургом

«Турпомощь»: все задержавшиеся за рубежом из-за остановки «ВИМ-Авиа» туристы вернулись в РФ

Общее количество пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» за рубежом составляет 5455 человек, все туристы с просроченной датой вылета вернулись в Россию, сообщили в ассоциации туроператоров выездного туризма «Турпомощь».

«По состоянию на 5 октября 2017 года общее количество туристов, клиентов российского авиаперевозчика «ВИМ-Авиа», за рубежом составляет 5455 человек. Известно, что количество туристов, находящихся за рубежом с просроченной датой вылета, на сегодняшний день составляет 0 человек», - говорится в сообщении.

Как уточнили в ассоциации, большая часть туристов находится в Анталье, в общей сложности в Турции остаются 4451 человек, в Тунисе – 83, Греции – 47, Италии – 874.

«ВИМ-Авиа» 25 сентября остановила чартерные рейсы из-за недостатка средств на операционную деятельность. Билеты авиакомпании на этот момент приобрели почти 200 тыс. пассажиров.

Два туроператора вошли в рейтинг Forbes за 2017 год

Туроператорские компании «Випсервис» и «Библио Глобус» вошли в ежегодный рейтинг «200 крупнейших частных компаний России» журнала Forbes.

Компания «Випсервис» оказалась на 78-й строчке престижного рейтинга, причем по сравнению с прошлым годом улучшила свои позиции на 10 позиций, «Библио Глобус» расположился на 132-м месте, спустившись на 37 позиций.

Туроператор «Библио Глобус» работает на туристическом рынке с 1994 года. По оценкам экспертов, входит в пятерку крупнейших туроператоров России.

Холдинг «Випсервис» — крупнейший в России консолидатор по продаже авиа- и железнодорожных билетов, а также туристических и сопутствующих услуг.

В топ-200 журнала Forbes за 2017 год включены компании, в капитале которых государство и иностранные совладельцы участвуют не более чем на 50%. Компании ранжируются по выручке, полученной в 2016 году. Предпочтение отдано данным по МСФО. За основу оценки выручки приняты сведения, официально предоставленные компаниями. Использованы также данные Федеральной налоговой службы России и Росстата.

Причал для круизных судов появится в Старой Ладоге под Петербургом

В селе Старая Ладога в Ленинградской области строится причал палового типа для круизных пассажирских судов, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Подрядная организация приступила к заливке бетона в сваи-оболочку, которые установлены на дне реки Волхов», - говорится в сообщении.

Открытие причала намечено на начало ноября.

По предложению областного управления по транспорту, на объекте появится ограждение художественной ковки, выполненное по лекалам XIX века. В качестве напольного покрытия причала предполагается использовать палубную доску.

Первые туристические лайнеры смогут швартоваться к новому причалу уже летом 2018 года. Остановку в Старой Ладоге смогут делать круизные суда, рассчитанные на размещение порядка 300 пассажиров.

Как отмечает пресс-служба, строительство объекта ведется в рамках инвестиционного проекта. Единовременный объем вложенных частных средств составляет порядка 50 млн рублей.

Причалы палового типа минимально используют береговую черту, что важно в местах расположения объектов культурно-исторического наследия и относительно быстро вводятся в эксплуатацию.

Старая Ладога - место первых в истории отечественной археологии раскопок. Первые исследования проводились здесь в 1708 году пастором Вильгельмом Толле. В селе сохранилось около 160 памятников истории, археологии и архитектуры VIII-XIX вв.

/TOURBUS.RU