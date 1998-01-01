Оман упростил визовый режим для россиян

Оман упростил визовый режим для граждан России, Китая и Индии, сообщает портал Arab News.

Однако новое правило распространяется только на обладателей гражданства, ВНЖ или владельцев действующих виз стран Шенгенского соглашения, Великобритании, США, Австралии или Канады.

Визы будут выдаваться в аэропорту по прилету. Она будет стоить 20 оманских риалов ($52), действовать 1 месяц и позволит въехать в страну не только владельцу визы, но и его семье. Для получения визы также потребуется обратный билет и бронь отеля.

Позднее власти Омана планируют проанализировать нововведение и скорректировать программу, расширив географию стран и улучшить условия получения визы.

Подобным образом власти султаната намерены развивать туристический сектор в стране.

До настоящего времени всем гражданам России для въезда в Оман требовалось заранее оформить визу. Ее можно оформить через спонсора в Омане, в качестве которого может выступать лицо, являющееся гражданином этой страны, либо туроператор, зарегистрированный в султанате. Стоимость визы составляет 30 оманских риалов. Кроме того, необходимо дополнительно заплатить за услуги принимающей стороне. Виза оформляется в электронном виде в течение 7-10 рабочих дней. В прошлом году государство Персидского залива посетили 3 млн иностранных гостей, что на 300 тыс. больше, чем в 2015 году, во многом за счет роста турпотока из Индии.

Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», комментируя решение властей Омана облечить визовый режим для россиян, отметил, что «в целом это хорошая мера, но она не простимулирует поток. Маловероятно, что Оман станет популярным направлением у наших туристов, даже по той простой причине, что в стране все очень дорого, цены в Омане выше на 50%, чем в ОАЭ».

Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие», в свою очередь, также усомнился в том, что визовые послабления приведут к значительному росту турпотока, при этом эксперт отметил, что «в любом случае, любые визовые послабления вызывают интерес к стране, другой вопрос в том, что, конечно, в случае с Оманом он не будет значительным. Оман – интересная страна, там есть на что посмотреть, но надо понимать, что ценник на отдых в этой стране не сможет конкурировать с тем же Дубаем, а уровень сервиса не встает в сравнение с сервисом на курортах средиземноморской Европы. Да, в Омане есть хорошие гостиницы, но они дорогие, а отели категории 3-4*, приемлемые по ценам, не всегда приемлемы по уровню сервиса.

Но в любом случае какая-то часть российских туристов, узнав, что Оман облегчил визовый режим, обязательно туда направится, особенно это будет актуально для туристов, которые отдыхают в ОАЭ и хотят разнообразить отдых, перелет до Омана занимает в пределах часа».

Наконец, Андрей Потемкин, руководитель одного из офисов «Сети магазинов горящих путевок», выразил схожее с коллегами мнение. «Мы, конечно, приветствуем облегчение визового режима, в любом случае, это пусть незначительно, но простимулирует спрос. О массовом потоке в Оман говорить не приходится, несмотря на то, что эта страна достаточно интересная, она не бюджетная, при этом там нет ничего такого, чего туристы не могут найти в тех же ОАЭ, так зачем же переплачивать?





Возможно, когда – то ситуация и измениться. Помню, оманские власти даже выступали за открытие прямых рейсов между нашими странами, хотели активно развивать ее на российском рынке, но тогда дальше разговоров дело не пошло».

/TOURBUS.RU