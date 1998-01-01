Новости Звезды делового туризма получили заслуженные награды Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов премии Russian Business Travel & MICE Award 2017 прошла в Москве

Восьмая церемония награждения победителей и лауреатов премии Russian Business Travel & MICE Award 2017 состоялась вчера в Москве в гостинице «Президент-Отель». Russian Business Travel & MICE Award - награда для лучших компаний и предприятий сферы делового туризма и MICE, которую в 2010 году учредили Торгово-промышленная палата РФ, журнал Business Travel и портал Conference.ru. Проект охватывает всех участников рынка делового туризма. В его рамках в 15 номинациях были названы лучшие конгрессные гостиницы в Москве, Санкт-Петербурге и регионах страны, лучшие конгрессные центры, организаторы конференций и инсентив-программ в России и за рубежом, business travel агентства, онлайн-системы бронирования, авиакомпании для бизнес-путешественников, конвеншен-бюро. Вновь была вручена награда «За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России». Здесь не было выдвижения кандидатов на голосование, победителя в этой номинации определил Экспертный совет.

В этом году награды удостоился генеральный директор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. Появилась новая номинация – «Лучший офис Visit Russia за рубежом» и первым в ней получил награду офис Visit Russia Asia Более 200 номинантов боролись за престижную награду. За три месяца голосования за претендентов в 14 номинациях было подано около 2 млн интернет-голосов. География номинантов на награду широка, за обладание ею боролись компании со всей страны - от Уфы до Красноярска и от Рязани до Сочи. Для подведения итогов был сформирован экспертный совет Russian Business Travel & MICE Award, объединивший экспертов рынка, ведущие российские и международные компании – крупных заказчиков услуг business travel и MICE. Специализация деятельности компаний, представители которых являются членами экспертного совета, охватывает самые разные рыночные сектора – авиационную, оборонную промышленность, фармацевтику, телекоммуникации и другие. Во главе экспертного совета RBT&MA – вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев. Вели церемонию: профессионал, который знает все о туристическом бизнесе и деловом туризме Екатерина Никитина и руководитель холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. А также руководитель компании Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова и генеральный директор компании UTS Group Алексей Крылов. Гостями церемонии стали более 300 руководителей конгрессных гостиниц, профильных компаний, представители крупных корпоративных заказчиков MICE и business travel услуг. Учредители награды: ТПП РФ, журнал Business Travel, интернет-проект Conference.ru При поддержке Федерального агентства по туризму РФ Страховой партнер награды - компания «Ингосстрах». Официальный транспортный партнер награды - компания I'Way. Зарубежный партнер - Федеральная земля Саксония. Партнер - компания «ЭГО Транслейтинг» Эксперт рынка - партнер – компания MAXIMICE Партнер - иммерсивное шоу «Вернувшиеся» Обладатели премии Russian Business Travel & MICE Award - 2017: Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5* Победитель Golden Ring Hotel

Лауреаты: отель Crowne Plaza Moscow World Trade Center, Moscow Marriott Hotel Novy Arbat, «Шератон Палас отель Москва»

Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4* Победитель Holiday Inn Moscow Lesnaya Лауреаты: отель "Ренессанс Москва Монарх Центр", Marriott Moscow Tverskaya Лучшая конгрессная гостиница Санкт-Петербурга Победитель «Репино Cronwell Park Отель» Лауреаты: «Гранд Отель Эмеральд», Загородный Клуб «Терийоки» Лучшая региональная конгрессная гостиница Победитель angelo Vienna House Ekaterinburg Лауреаты: Бизнес-отель «Татарстан» (Набережные Челны), отель «Имеретинский» (Сочи), гостиничный комплекс «Аврора» (Белгород), Конгресс-отель "Форум" (Рязань). Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр России Победитель Конгресс-Холл (Уфа) Лауреаты: Центр Международной Торговли, Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» Лучший организатор конференций в России Победитель IBC Corporate Travel Лауреаты: Unifest , FCM Travel Solutions Лучший организатор конференций за рубежом Победитель BTM (Business Travel Management) Лауреаты: АЛЬЯНС АВИА, АДА-Симпозиум Лучший организатор инсентив-программ в России Победитель «Бизнес Тревел Бюро» Лауреаты: «Аэроклуб Тур», «Фордевинд» Лучший организатор инсентив-программ за рубежом Победитель Aerotone Business Travel Лауреаты: Club Med, GCS Business Group Лучшее business travel агентство Победитель ДЕМЛИНК Лауреаты: «Агентство АВИА ЦЕНТР», BTM (Business Travel Management) Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников Победитель Korean Air Лауреаты: «Аэрофлот», China Southern Airlines Лучший национальный/региональный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE Победитель Мальтийское управление по туризму Лауреаты: Санкт-Петербургское ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро», BE IN RUSSIA Лучший офис Visit Russia за рубежом Победитель Visit Russia Asia Лауреаты: Visit Russia Middle East, Visit Russia Spain, Visit Russia Germany Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма Победитель CITY TRAVEL Лауреаты: Бизнес Тревел Бюро, UTS, MICE.space «За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России» Генеральный директор холдинга «Випсервис», советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

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