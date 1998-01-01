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06 октября
Звезды делового туризма получили заслуженные награды

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов премии Russian Business Travel & MICE Award 2017 прошла в Москве 


Восьмая церемония награждения победителей и лауреатов премии Russian Business Travel & MICE Award 2017 состоялась вчера в Москве в гостинице «Президент-Отель».

Russian Business Travel & MICE Award - награда для лучших компаний и предприятий сферы делового туризма и MICE, которую в 2010 году учредили Торгово-промышленная палата РФ, журнал Business Travel и портал Conference.ru.

Проект охватывает всех участников рынка делового туризма. В его рамках в 15 номинациях были названы лучшие конгрессные гостиницы в Москве, Санкт-Петербурге и регионах страны, лучшие конгрессные центры, организаторы конференций и инсентив-программ в России и за рубежом, business travel агентства, онлайн-системы бронирования, авиакомпании для бизнес-путешественников, конвеншен-бюро.

 

Вновь была вручена награда «За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России». Здесь не было выдвижения кандидатов на голосование, победителя в этой номинации определил Экспертный совет. 
В этом году награды удостоился генеральный директор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

Появилась новая номинация – «Лучший офис Visit Russia за рубежом» и первым в ней получил награду офис Visit Russia Asia

 

Более 200 номинантов боролись за престижную награду. За три месяца голосования за претендентов в 14 номинациях было подано около 2 млн интернет-голосов. География номинантов на награду широка, за обладание ею боролись компании со всей страны - от Уфы до Красноярска и от Рязани до Сочи.

 

Для подведения итогов был сформирован экспертный совет Russian Business Travel & MICE Award, объединивший экспертов рынка, ведущие российские и международные компании – крупных заказчиков услуг business travel и MICE. Специализация деятельности компаний, представители которых являются членами экспертного совета, охватывает самые разные рыночные сектора – авиационную, оборонную промышленность, фармацевтику, телекоммуникации и другие. Во главе экспертного совета RBT&MA –  вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев.

 

Вели церемонию: профессионал, который знает все о туристическом бизнесе и деловом туризме Екатерина Никитина и руководитель холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. А также руководитель компании Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова и генеральный директор компании UTS Group Алексей Крылов.

Гостями церемонии стали более 300 руководителей конгрессных гостиниц, профильных компаний, представители крупных корпоративных заказчиков MICE и business travel услуг.

 

Учредители награды: ТПП РФ, журнал Business Travel, интернет-проект Conference.ru

При поддержке Федерального агентства по туризму РФ

Страховой партнер награды - компания «Ингосстрах».

Официальный транспортный партнер награды - компания I'Way.

Зарубежный партнер - Федеральная земля Саксония.

Партнер - компания «ЭГО Транслейтинг»

Эксперт рынка - партнер – компания MAXIMICE

Партнер - иммерсивное шоу «Вернувшиеся»

 

Обладатели премии Russian Business Travel & MICE Award - 2017:

 

Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*

Победитель Golden Ring Hotel
Лауреаты: отель Crowne Plaza Moscow World Trade Center, Moscow Marriott Hotel Novy Arbat, «Шератон Палас отель Москва»


Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*

Победитель Holiday Inn Moscow Lesnaya

Лауреаты: отель "Ренессанс Москва Монарх Центр", Marriott Moscow Tverskaya

 

Лучшая конгрессная гостиница Санкт-Петербурга

Победитель «Репино Cronwell Park Отель»

Лауреаты: «Гранд Отель Эмеральд», Загородный Клуб «Терийоки»

 

Лучшая региональная конгрессная гостиница

Победитель angelo Vienna House Ekaterinburg

Лауреаты: Бизнес-отель «Татарстан» (Набережные Челны), отель «Имеретинский» (Сочи), гостиничный комплекс «Аврора» (Белгород), Конгресс-отель "Форум" (Рязань).

  

Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр России

Победитель Конгресс-Холл (Уфа)

Лауреаты: Центр Международной Торговли, Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО»

 

Лучший организатор конференций в России

Победитель IBC Corporate Travel

Лауреаты: Unifest , FCM Travel Solutions

 

Лучший организатор конференций за рубежом

Победитель BTM (Business Travel Management)

Лауреаты: АЛЬЯНС АВИА, АДА-Симпозиум

 

Лучший организатор инсентив-программ в России

Победитель «Бизнес Тревел Бюро»

Лауреаты: «Аэроклуб Тур», «Фордевинд»

 

Лучший организатор инсентив-программ за рубежом

Победитель Aerotone Business Travel

Лауреаты:  Club Med, GCS Business Group

 

Лучшее business travel агентство

Победитель ДЕМЛИНК

Лауреаты: «Агентство АВИА ЦЕНТР», BTM (Business Travel Management)

 

Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников

Победитель Korean Air 

Лауреаты: «Аэрофлот», China Southern Airlines

 

Лучший национальный/региональный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE

Победитель Мальтийское управление по туризму

Лауреаты: Санкт-Петербургское ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро», BE IN RUSSIA

 

Лучший офис Visit Russia за рубежом

Победитель Visit Russia Asia

Лауреаты: Visit Russia Middle East, Visit Russia Spain, Visit Russia Germany

 

Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма

Победитель CITY TRAVEL

Лауреаты: Бизнес Тревел Бюро, UTS, MICE.space

 

«За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России»

Генеральный директор холдинга «Випсервис», советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

 

 


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