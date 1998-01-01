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06 октября
Звезды делового туризма получили заслуженные награды
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов премии Russian Business Travel & MICE Award 2017 прошла в Москве
Восьмая церемония награждения победителей и лауреатов премии Russian Business Travel & MICE Award 2017 состоялась вчера в Москве в гостинице «Президент-Отель».
Russian Business Travel & MICE Award - награда для лучших компаний и предприятий сферы делового туризма и MICE, которую в 2010 году учредили Торгово-промышленная палата РФ, журнал Business Travel и портал Conference.ru.
Проект охватывает всех участников рынка делового туризма. В его рамках в 15 номинациях были названы лучшие конгрессные гостиницы в Москве, Санкт-Петербурге и регионах страны, лучшие конгрессные центры, организаторы конференций и инсентив-программ в России и за рубежом, business travel агентства, онлайн-системы бронирования, авиакомпании для бизнес-путешественников, конвеншен-бюро.
Вновь была вручена награда «За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России». Здесь не было выдвижения кандидатов на голосование, победителя в этой номинации определил Экспертный совет.
Появилась новая номинация – «Лучший офис Visit Russia за рубежом» и первым в ней получил награду офис Visit Russia Asia
Более 200 номинантов боролись за престижную награду. За три месяца голосования за претендентов в 14 номинациях было подано около 2 млн интернет-голосов. География номинантов на награду широка, за обладание ею боролись компании со всей страны - от Уфы до Красноярска и от Рязани до Сочи.
Для подведения итогов был сформирован экспертный совет Russian Business Travel & MICE Award, объединивший экспертов рынка, ведущие российские и международные компании – крупных заказчиков услуг business travel и MICE. Специализация деятельности компаний, представители которых являются членами экспертного совета, охватывает самые разные рыночные сектора – авиационную, оборонную промышленность, фармацевтику, телекоммуникации и другие. Во главе экспертного совета RBT&MA – вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев.
Вели церемонию: профессионал, который знает все о туристическом бизнесе и деловом туризме Екатерина Никитина и руководитель холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. А также руководитель компании Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова и генеральный директор компании UTS Group Алексей Крылов.
Гостями церемонии стали более 300 руководителей конгрессных гостиниц, профильных компаний, представители крупных корпоративных заказчиков MICE и business travel услуг.
Учредители награды: ТПП РФ, журнал Business Travel, интернет-проект Conference.ru
При поддержке Федерального агентства по туризму РФ
Страховой партнер награды - компания «Ингосстрах».
Официальный транспортный партнер награды - компания I'Way.
Зарубежный партнер - Федеральная земля Саксония.
Партнер - компания «ЭГО Транслейтинг»
Эксперт рынка - партнер – компания MAXIMICE
Партнер - иммерсивное шоу «Вернувшиеся»
Обладатели премии Russian Business Travel & MICE Award - 2017:
Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*
Победитель Golden Ring Hotel
Победитель Holiday Inn Moscow Lesnaya
Лауреаты: отель "Ренессанс Москва Монарх Центр", Marriott Moscow Tverskaya
Лучшая конгрессная гостиница Санкт-Петербурга
Победитель «Репино Cronwell Park Отель»
Лауреаты: «Гранд Отель Эмеральд», Загородный Клуб «Терийоки»
Лучшая региональная конгрессная гостиница
Победитель angelo Vienna House Ekaterinburg
Лауреаты: Бизнес-отель «Татарстан» (Набережные Челны), отель «Имеретинский» (Сочи), гостиничный комплекс «Аврора» (Белгород), Конгресс-отель "Форум" (Рязань).
Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр России
Победитель Конгресс-Холл (Уфа)
Лауреаты: Центр Международной Торговли, Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО»
Лучший организатор конференций в России
Победитель IBC Corporate Travel
Лауреаты: Unifest , FCM Travel Solutions
Лучший организатор конференций за рубежом
Победитель BTM (Business Travel Management)
Лауреаты: АЛЬЯНС АВИА, АДА-Симпозиум
Лучший организатор инсентив-программ в России
Победитель «Бизнес Тревел Бюро»
Лауреаты: «Аэроклуб Тур», «Фордевинд»
Лучший организатор инсентив-программ за рубежом
Победитель Aerotone Business Travel
Лауреаты: Club Med, GCS Business Group
Лучшее business travel агентство
Победитель ДЕМЛИНК
Лауреаты: «Агентство АВИА ЦЕНТР», BTM (Business Travel Management)
Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников
Победитель Korean Air
Лауреаты: «Аэрофлот», China Southern Airlines
Лучший национальный/региональный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE
Победитель Мальтийское управление по туризму
Лауреаты: Санкт-Петербургское ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро», BE IN RUSSIA
Лучший офис Visit Russia за рубежом
Победитель Visit Russia Asia
Лауреаты: Visit Russia Middle East, Visit Russia Spain, Visit Russia Germany
Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма
Победитель CITY TRAVEL
Лауреаты: Бизнес Тревел Бюро, UTS, MICE.space
«За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России»
Генеральный директор холдинга «Випсервис», советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.
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