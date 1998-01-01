«Золотое кольцо» требует переформатирования бренда

Участники дискуссионной панели «Перезагрузка Золотого кольца. Итоги юбилейного года» пришли к выводу о том, что бренд нуждается в скорейшем обновлении

Будущее самого популярного российского маршрута обсуждали в рамках недавно завершившегося в Ярославле VII Международного туристического форума Visit Russia.

В частности, Тамила Железняк, директор по стратегическому развитию консалтинговой группы «Город мастеров» (Петербург) уверена: «действовать нужно было еще вчера». «Продукт уже достиг фазы «зрелого сервиса», которая связана с падением спроса. - считает она.- И при отсутствии внятного позиционирования потребитель перестает тратить время на поиск информации о нем. Поэтому главной задачей я вижу привнесение языка экономики в проектирование: только тогда мы сможем создать конкурентоспособный продукт».

В свою очередь, Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, полагает, что «деловая часть форума, направленная на «пересборку» знаменитого туристского маршрута в год его 50-летия, открыла новые вектора движения и развития».

«Креативные идеи, системный подход и участие серьезных экспертов международного уровня позволили по-новому взглянуть на известный маршрут и обсудить развитие туризма не только в Ярославской области, но и в других регионах», - считает он.

При этом губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил с инициативой ежегодного проведения 21 ноября Дня Золотого кольца, а также поддержал инициативу создания Союза развития туризма в РФ. При этом в рамках форума подписаны четыре соглашения, направленные на развитие туристической отрасли Ярославской области, два из которых предусматривают инвестиции в 200 млн рублей и должны быть реализованы до конца 2022 года.

Оценивая результаты работы VII Международного туристического форума Visit Russia в целом, генеральный директор компании Intourist Thomas Cook Леонид Мармер подчеркнул, что «формат форума существенно изменился в лучшую сторону». «Он позволил делегатам не только услышать экспертную оценку спикеров о текущем состоянии дел на «Золотом кольце», но и принять активное участие в обсуждении будущей концепции маршрута», – сообщил он.

/TOURBUS.RU