Как бронируется горнолыжная Австрия?

По информации Австрийского представительства по туризму в России, турпоток из РФ пошел в рост еще с осени прошлого года (+10% в сентябре-октябре 2016 года в сравнении с тем же периодом 2015 года). Еще более позитивная динамика наблюдалась летом: количество ночевок россиян в Австрии с мая по июль выросло на 32%.

Как подчеркивают представители австрийского туризма, исходя из этой динамики, перспективы на предстоящий зимний сезон - вполне оптимистические. Тем более, что именно зимний период в Австрии считается для российского рынка «высоким».

По прогнозам директора Совета по туризму Пацнаун-Ишгль Андреаса Штайбля, чьи слова приводит АТОР, количество прибытий россиян на курорт Ишгль, один из самых модных и фешенебельных горнолыжных курортов Австрии, в этом году возрастет на 15-20%.

По информации российских туроператоров, австрийские горнолыжные курорты – в топе запросов зимней европейской горнолыжки, и Ишгль – среди них.

Характеризуя спрос на горнолыжные туры на австрийском направлении в целом, Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel, чьи слова приводит АТОР, отметила, что продажа этого продукта идет неплохо, и по Австрии есть небольшой прирост по сравнению с прошлым годом.

«Горнолыжные направления показывают глубину продаж, так как чем раньше турист забронирует тур, тем больше у него шансы забронировать понравившийся отель и курорт», - говорит Марина Макаркова. По ее словам, в первую очередь туристы бронируют новогодние даты и высокий сезон в феврале.

О том, что австрийские горнолыжные курорты пользуются устойчивым спросом у российской аудитории, рассказала АТОР и Анна Филатовская, директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group. По ее оценке, курорт Ишгль популярен на российском рынке: его активно бронируют. Также в топах запросов клиентов такие австрийские горные курорты, как Майрхофен, Зельден, долина Гаштайн.

В компании PAC Group рост продаж горнолыжных туров в Австрию оценили в 50% по сравнению с прошлым сезоном, при этом бронирования размещения в Ишгле увеличились почти в 2 раза.

«Активно бронируется весь сезон в целом, вплоть до марта. Одним из основных факторов, который повлиял на рост продаж стало расширение нашей полетной программы. В этом сезоне мы единственный туроператор, имеющий блоки на регулярном рейсе Austrian Airlines из Москвы в Инсбрук. Трансферы на курорт стали гораздо ближе и комфортнее», - подчеркнули в пресс-службе туроператора. Стоимость туров в модный Ишгль стартует у PAC GROUP от 900 евро за человека за неделю.

Как рассказала нам Лариса Аханова, PR директор туроператора TEZ Tour, «Австрия самое популярное направление в нашем горнолыжном портфеле. Первое бронирование на зиму 2017-2018 было сделано еще до окончания прошлого горнолыжного сезона. В этом году рынок стартовал в марте, а в прошлом – только в мае. Сейчас бронируют активнее на 40% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Мы увеличили наши объемы и присутствие, предложив спустя 15 лет прямой перелет в столицу Каринтии Клагенфурт, это будет собственный чартерный рейс со 2 по 8 января и дополнительный рейс на Инсбрук.





У российских горнолыжников появиться возможность испытать трассы , которые были доступны преимущественно европейцам: Бад-Кляйнкирххайм, Качберг, Нассфельд. С 30 декабря по 17 марта будет полетная цепочка в Инсбрук и Зальцбург. В целом можно говорить о двухратном росте. Мы рассчитываем на удачный сезон с позитивным финансовым результатом, спрос активный, поддерживаемый стабильным курсом евро и ранним бронированием».

Наконец, в пресс-службе туроператора BSI GROUP, рассказали, что «бронирования туров на горнолыжные курорты Австрии идут очень хорошо, в этом году мы наблюдаем большую глубину бронирования туров на зимний период 2017/2018. Бронирования горнолыжных туров начались в нашей компании еще в конце августа, в настоящий момент глубина продаж по направлению достигает февраля 2018 года. Поэтому можно надеяться на успешный горнолыжный сезон в целом. Пик продаж традиционно приходится на период новогодних и рождественских дат.





На предстоящие зимние даты мы подготовили нашим клиентам предложения по размещению в отелях и апартаментах Австрии, в том числе, с заездами на новогодние даты.

В этом году востребованы самые различные курорты Австрии – Зельден, Лех, Майрхофен, Ишгль, Кицбюэль, Заальбах, Зеефельд и другие. Средний чек за недельный тур на горнолыжные курорты Австрии без авиаперелета на зимний период составил 550 евро».

/TOURBUS.RU