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Туристов в Таиланде предупредили об «огненных медузах»/ Египет продлевает программу поддержки чартеров на 2018 год/ Сотрудники нацпарка на Байкале занижали число туристов, чтобы присвоить плату за посещение

Туристов в Таиланде предупредили об «огненных медузах»

Туристов предупредили о появлении опасных «огненных медуз» в популярном национальном парке Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi в провинции Краби в Таиланде, сообщает портал The Phuket News.

Ропилемы, также известные как «огненные медузы», были замечены в море в популярном туристическом месте Кох-Гай, сообщили официальные представители национального парка. Медузы плавали в море вблизи коралловых рифов.

«Мы опасаемся, что «огненные медузы» могут быть опасны для туристов. Официальные лица уже призвали туроператоров избегать этого района. Появление медуз может быть вызвано сильным ветром и волнами», - заявил представитель руководства нацпарка.

В июне случаи столкновения купальщиков с ропилемами участились на пляжах западного побережья Пхукета. Укус медузы не слишком опасен, он вызывает сыпь, похожую на укусы комаров. Единственная защита от медузы – гидрокостюм, а в качестве средства от яда спасатели советуют использовать уксус.

Египет продлевает программу поддержки чартеров на 2018 год

Министерство туризма Египта готово продлить программу поддержки чартеров на 2018 год, в случае возобновления авиасообщения с РФ претендовать на субсидии смогут и российские компании, сообщает АТОР.

Программа поддержки чартерных перевозок заканчивается 31 октября текущего года, однако Министерство туризма Египта по итогам заседания специального авиационного комитета одобрило пролонгацию программы субсидирования чартерных рейсов на 2018 год, сообщает АТОР со ссылкой на слова генерал-майора Ахмеда Хамди.

Программа субсидирования чартерных рейсов, к которой Египет вернулся в ноябре 2016 года, уже доказала свою актуальность: объемы перевозки с ключевых въездных рынков увеличились. Заявки на компенсации за рейсы, выполненные с января по март 2017 года, подали около 30 компаний из разных стран. Самыми активными стали туроператоры Украины, Германии и Италии.

По данным АТОР, за чартерный рейс в Шарм-эль-Шейх Минтуризма Египта готово с этого зимнего сезона платить по $3 тыс. за рейс. «Эти суммы меньше, чем предлагает Турция. Так, турецкая сторона выплачивает за каждый рейс с не менее чем 150 пассажирами на борту $6 тыс. В случае большего числа туристов эта сумма возрастает еще на 30%», - отмечает АТОР.

В ассоциации считают, что в случае восстановления авиасообщения объемы российской чартерной перевозки в Египет могут быть сопоставимы с объемами перевозки на турецких направлениях и достигать не менее 500 рейсов в месяц.

Сотрудники нацпарка на Байкале занижали число туристов, чтобы присвоить плату за посещение

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении исполняющей обязанности руководителя Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в ведении которого находится самый большой байкальский остров Ольхон, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Пресс-служба Главного управления МВД по региону сообщает, что женщина-руководитель при оформлении платных разрешений на посещение заповедной территории указывала в документах меньшее количество посетителей, соответственно занижая полученные за их допуск суммы.

Похищенная сумма не называется. Устанавливаются другие причастные к преступлению сотрудники Островного лесничества.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 ЦУ РФ (мошенничество), подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» сообщает, что нарушения в работе Островного лесничества были выявлены в ходе внутренней финансовой проверки.

/TOURBUS.RU