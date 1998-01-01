Приказ Минтранса ограничит авиакомпаниям допуски за задержки рейсов

На портале раскрытия информации о подготовке нормативных актов появился проект приказа Минтранса «О внесении изменений в Административный регламент Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по допуску перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 мая 2015 г. № 162».

Проект приказа предусматривает внесение ограничений в условия ранее выданного допуска на выполнение регулярных и/или нерегулярных (чартерных) полетов в случае, если по вине авиакомпании в текущем сезоне расписания ИАТА допущены многократные задержки вылетов рейсов.

Напомним, что ранее АТОР направила в Минтранс ряд предложений по недопущению ситуаций с массовыми задержками чартерных рейсов в будущем. Некоторые предложения нашли свое отражение в новом документе.

В частности, пункт 71 действующего документа дополняется новым абзацем. В нем предусматривается, что за допущение «многократных задержек» в текущем сезоне ИАТА авиакомпании могут грозить санкции в виде внесения ограничений в ранее выданный допуск на выполнение регулярных или чартерных полетов. Решение принимается на основании материалов, представленных Росавиацией и межведомственной комиссией - путем открытого голосования.

По итогам вынесения решения вносится соответствующая запись в протокол межведомственной комиссии по допуску, а также в этом случае заявления, поданные авиакомпанией, могут не подлежать рассмотрению до представления Росавиацией предложений о целесообразности отдельного решения межведомственной комиссии по допуску.

Еще одно нововведение проекта приказа – расширение списка оснований отзыва ранее выданного допуска. Помимо ранее существующих оснований, теперь авиакомпания может лишиться допуска в случае: невыполнения полетов по маршруту, на который был предоставлен допуск, в течение двух последовательных сезонов ИАТА, также в случае, если по вине авиакомпании в течении двух последовательных сезонов расписания ИАТА допущены многократные задержки вылетов рейсов, в случае введения ограничений в сертификат эксплуатанта на выполнение международных полетов, а также приостановки действия сертификата эксплуатанта. Сейчас проект проходит стадию независимой экспертизы. Она продлится до 1 декабря 2017 года.

«Мы считаем, что контроль должен присутствовать. Но важно соблюсти баланс – это не должно привести к ограничению чартерных рейсов.

Рынок сейчас растущий, поэтому важно, чтобы принятые меры не привели к сокращению предложения по авиаперевозке, что, в свою очередь, может выразиться в излишнем росте цен», - рассказал генеральный директор компании «Випсервис» Дмитрий Горин.

Арам Антонян, генеральный директор компании «Болеро тур», в свою очередь, заявил нам, что «контроль над чартерными перевозчиками просто необходим, причем самый жесткий.

При этом я не исключаю, что такой контроль приведет к значительному падению объемов чартерной перевозки. Ведь около 70% чартерных авиакомпаний не подпадают под нормативы и не соблюдают баланс между объемом перевозки и парком воздушных судов. Но в любом случае, такие меры необходимы, поскольку количество задержек в последнее время превосходит любые мыслимые показатели, а это недопустимо».





Наш авиаэксперт неоднозначно оценил решение Минтранса разработать предложения, направленные на повышение ответственности авиаперевозчиков за задержки вылета чартерных рейсов: «С точки зрения Воздушного кодекса правила едины для любого типа перевозки, как чартерного, так и регулярного. Почему предлагается ввести дополнительный контроль именно для чартерных перелетов, понятно.

Одна только история с «ВИМ-Авиа» чего стоит, но надо понимать, что перевозчики и сами не довольны задержками. В любом случае, дополнительный контроль нужен, только он должен быть разумным».

/TOURBUS.RU