В Москве состоялась выездная презентация представителей туриндустрии Абу-Даби

Основной целью мероприятия являлось знакомство и налаживание коммуникаций между профессионалами туристического бизнеса эмирата Абу-Даби и Москвы, столиц ОАЭ и России.

Со стороны приглашенных гостей были представители туроператоров и агентских сетей, консьерж-агентств и MICE-компаний. Всего мероприятие посетило более 120 человек. Благодаря новому формату презентационной части (презентации проходили поэтапно в виде коротких рабочих сессий) у участников была возможность задавать вопросы и общаться с каждым приглашенным представителем Абу-Даби напрямую. В московском мероприятии приняли участие представители авиакомпании Etihad Airways, туристической индустрии острова Яс, отелей Emirates Palace, Fairmont Abu Dhabi, St Regis Abu Dhabi, Yas Viceroy, InterContinental Abu Dhabi, Le Meridien Abu Dhabi, Sheraton Abu Dhabi, Hilton Abu Dhabi, Park Hyatt Abu Dhabi, Royal Rose и отельных сетей Rotana Hotels и City Seasons, а также компании Gromaxx, управляющей шестью отелями в городе Абу-Даби.

Во время мероприятия гостям была представлена фотовыставка, посвященная скорому открытию Лувра Абу-Даби, который распахнет свои двери уже 11 ноября этого года.

Развлекательная часть проходила на круизном корабле Radisson, который курсировал по Москве-реке, а для гостей был организован розыгрыш ценных призов, ужин и живой концерт ансамбля, исполняющего аутентичную музыку. Желающие могли испробовать на себе такую древнюю арабскую традицию, как роспись по телу хной, а также поучаствовать в арабской кофейной церемонии.

Мероприятие совпало с международным днем туризма, по случаю чего Департамент преподнес гостям огромный торт в виде раковины с жемчужиной.

Мероприятие прошло успешно и результативно, после чего представители Департамента получили множество позитивных комментариев.

Алла Ронжина, директор по вендорным коммуникациям управляющей компании объединенной сети «Горячие туры» и «ТБГ», отметила: «Мероприятие было организовано на высшем уровне. Мы уже получили многочисленные восторженные отзывы со стороны агентов наших сетей, которым очень понравился формат данной встречи. Подобные мероприятия очень информативны, и нам, безусловно, важно получать такую поддержку со стороны Департамента по культуре и туризму Абу-Даби».





Согласно только что полученной статистике, российский турпоток в эмират Абу-Даби продолжает набирать обороты. Показатели по числу туристов за период с января по август за 2017 год увеличились на 49% по сравнению с прошлым годом, а число ночей достигло цифры в 102 926.

Султан Аль Дхахери, исполняющий обязанности директора Туристического сектора в Департаменте по культуре и туризму Абу-Даби, отметил: «Россия для нас – многообещающий и быстрорастущий рынок. Российские туристы уже давно лидируют среди остальных по показателям средней продолжительности пребывания в эмирате (5 ночей). Главной целью нашего мероприятия было поддержать данную тенденцию и установить новые деловые контакты, заинтересовав потенциальных партнеров интересным и разнообразным продуктом туристического направления эмирата Абу-Даби».

/TOURBUS.RU

