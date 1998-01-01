Российский турпоток в Турцию достиг исторического максимума

Наши эксперты комментируют текущие объемы продаж, соглашаясь с данными о том, что страна в этом году приняла рекордное количество российских туристов

С января по сентябрь 2017 года в Анталье побывало почти 3,4 миллиона российских путешественников. Как сообщает турецкое издание Gunes, это самая большая цифра за все годы наблюдения за турпотоком из России.

Самым удачным для турецкой туриндустрии считался 2014 год. Тогда за 12 месяцев Анталью посетили 3,3 миллиона человек. Отмечается, что в этом году подобные показатели были достигнуты уже к 30 сентября.

Также значительное увеличение турпотока на курорты региона показала Украина. Рост числа путешественников за первые девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 42%. Здесь побывало почти 635 тысяч отдыхающих из Украины. Всего Анталью с января по сентябрь посетили 7,45 млн иностранных туристов.

По данным Министерства культуры и туризма Турции, общее число иностранных туристов, посетивших Турцию, за восемь месяцев составило 21,984 млн, что на 26,4% больше, чем в аналогичный период 2016 года.

В середине сентября сообщалось, что возвращение Турции на рынок организованного туризма уронило внутренний турпоток по России. В высокий сезон 2017 года на отечественных курортах отдохнули на 20% меньше путешественников.

В пресс-службе туроператора ANEX Tour нам рассказали, что «Турция по-прежнему остается в топе запросов наших туристов, в меру специфики направления давно полюбившейся российским туристам.

Этим летом Турция стабильно укрепилась в топе запросов наших туристов. Как и ранее, мы летаем в Анталью и Даламан (Мармарис, Фетхие), а также в этом году мы добавили новое направление – Бодрум. Пока что регион не очень хорошо изучен российскими туристами, как Анталийское побережье, но определенно вызывает интерес у клиентов. Курорт располагает множеством отелей категории 5*. Кроме того, туристы, отдыхающие в Бодруме, имеют возможность посетить греческие острова.

Значительных изменений в выборе мест отдыха и перераспределения спроса между курортами не наблюдается. В начале сезона партнеры давали хорошие скидки и спецпредложения, вследствие чего значительная часть клиентов вместо отелей категории 4* переориентировались на отдых в пятизвездочных гостиницах».

Татьяна Парфенопуло, замдиректора компании «Скидка Тур», также говорит о хороших продажах туров в Турцию на бархатный сезон, отмечая, что и по итогам лета Турция продемонстрировала колоссальный рост. «В летний сезон Турция была самым востребованным направлением у российских туристов, таковым она остается и в бархатный сезон. Продажи на октябрь идут очень активно. Думаю, что в следующем году Турция повторит успех нынешнего».

«Мы хорошо отработали летний сезон по Турции, основные продажи в наших сетях с заездами на октябрь также приходятся как раз на Турцию», - отмечает Мария Конабеева, директор по маркетингу TBS Group.

«Турция была рекордсменом по бронированиям в летний сезон и сейчас не сдает позиции. Темпы продаж превышают показатели 2015 года на 50%, а доля Турции составляет в общем объеме продаж 55%. Безусловный фаворит – Анталья, она популярнее, чем Эгейское побережье.

На Анталийском побережье самыми востребованными курортами являются Кемер, Алания, Белек», - говорит Лариса Аханова, PR-директор туроператора TEZ Tour.

Наконец, Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон», также говорит о высоких продажах Турции: «Высокий объем продаж, который мы наблюдали в летний сезон, сохранится до конца года, а отсутствие Египта в осенне-зимнем сезоне продлит сезон в Турции до конца октября как минимум. Если раньше в середине сентября туроператоры уже переводили рейсы в Египет, то в этом году продлены цепочки из регионов, а вылеты из Москвы вообще могут стать круглогодичными».

/TOURBUS.RU