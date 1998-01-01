Крах «ВИМ-Авиа» может стать не последним

Принявший участие в дискуссии директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прямо заявил, что у авиационных властей страны пока нет действенных механизмов контроля, который позволил бы избежать повторения истории «вимов» в будущем.

«В очереди за этим авиационным предприятием стоят и другие», - сказал он, намекая на чартерные компании, сильно зависящие от уровня спроса в сфере туризма. Что касается мер, которые предполагается принять для улучшения ситуации, Александр Осауленко уверен: в первую очередь надо создавать систему, при которой подобное происходящему станет невозможным. А для этого он считает важным наладить эффективную обратную связь турбизнеса, Ростуризма и других заинтересованных сторон при возникновении проблем.

Директор питерского филиала туроператора «НТК Интурист» Александр Мусихин подтвердил, «туроператор не получал предупреждений о приостановке чартеров «ВИМ-Авиа». И в результате это стало для него неприятным сюрпризом. Вместе с тем застрявшие в Турции по вине перевозчика туристы обеспечивались всем необходимым, а тем клиентам, которых в силу отсутствия перевозки «НТК Интурист» не мог отправить на отдых, предлагался либо полный возврат средств, либо альтернативные варианты отдыха. Но многие предпочли дождаться восстановления полетной программы в Турцию, – заявил он. – И уже сейчас компания возвращается в график плановых вылетов».

В свою очередь, директор туристического агентства «Премиум» Александра Гридина без обиняков заявила, что в очередной раз ситуацию пришлось «разгребать» представителям туристического бизнеса. «Мы опять столкнулись с тем, что заложниками возникших у перевозчика проблем стали туристы, – подчеркнула она. - Ситуация с очевидностью показала, что в этой сфере полно как законодательных проблем, так и желания побольше заработать, несмотря на очевидный риск».

По ее оценке, в случившемся есть доля вины как тех чиновников, которые устанавливают «правила игры», так и представителей туристического бизнеса. Ведь, несмотря на наличие чудовищных задержек рейсов, допущенных «ВИМ-Авиа» еще на старте сезона, многие крупные операторы продолжили сотрудничество с авиакомпанией в то время, как руководители и собственники агентств подчас вводили запрет на бронирование туров на базе перевозки «ВИМ-Авиа». При этом, по ее мнению, отчасти желание продолжить сотрудничество в «вимами» объясняется и тем, что операторы, даже в ущерб качеству турпродукта, стараются снизить его себестоимость.

Что касается последствий случившегося, то советник исполнительной дирекции СЗРО РСТ по работе с туркомпаниями Светлана Мержвинская подчеркнула: поскольку агент взаимодействует с туристом от имени и по поручению оператора, судебные претензии возможно адресовать и ему. При этом организаторы туров могут предложить клиенту изменить некоторые условия поездки (например, даты), а в случае полного отказа от нее - возвращать средства за вычетом фактически понесенных расходов.

/TOURBUS.RU