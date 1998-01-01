Спрос на Кипр заметно вырос

Российские туристы продолжают уверенно удерживать лидирующие позиции на туристическом рынке Кипра. По итогам первых 8 месяцев на Кипре побывало почти 582 тыс. россиян, что на 4,7% превысило показатель за тот же период 2016 года, пишет АТОР.

Как сообщили в Кипрской туристической организации, Великобритания и Россия стали основными въездными рынками Кипра в августе 2017 года с долей 35,5% и 22,9% соответственно, в то время как турпоток из Израиля составил 10,1%,из Германии 3,9% от общего числа прибывших. Всего за январь-август 2017 года на Кипре побывало более 2,5 млн зарубежных туристов (+14,7%).

Туроператоры остались довольны итогами летнего сезона на кипрском направлении, отмечая повышенный спрос и на бархатный период. О стабильности спроса на Кипр, который стал фактически круглогодичным направлением для российских туристов, говорит и разнообразие полетных программ игроков на осеннее-зимний период.

«Спрос на Кипр в октябре в ICS Travel Group стабильный. Уже сейчас, когда впереди еще целый месяц работы, продажи составили 91% прошлогоднего объема продаж октября. По нашим прогнозам количество отправленных туристов в этом году превысит прошлогодние показатели на 30% минимум, возможно и больше», - рассказала АТОР Валерия Романенкова, директор департамента маркетинга, продаж и работы с агентствами туроператора ICS Travel Group.

По мнению эксперта, популярность Кипра в низкий сезон связана с тем, что российские туристы «распробовали» это направление.

«Комфортная погода, до 25 градусов днем, теплое море (24 градуса), приятные дисконты от гостиниц, комфортные условия для экскурсий, - все это и создало рост спроса на направление в «низкий» сезон. По факту, купаться на Кипре можно (и комфортно) до конца ноября. Поэтому мы обычно вывозим в эти даты наши релакс-туры для лучших продавцов, агенты с удовольствием загорают и купаются в свободное от экскурсий время», - говорит г-жа Романенкова.

По данным Валерии Романенковой, в настоящее время уже пользуются спросом и новогодние заезды, продажи на эти даты «уже пошли». Анализируя распределение спроса, Валерия Романенкова отмечает, что наиболее популярные курорты на зимний сезон – это Ларнака, Лимассол, Пафос.

«Большим спросом пользуются отели 4-5*, но хорошо продаются также недорогие «трешки» и апартаменты. Едут и семьи с детьми, особенно с маленькими, так как кипрская осень очень похожа на российское лето в средней полосе, и у детей нет акклиматизации», - говорит эксперт.

Мария Конабеева, директор по маркетингу TBS Group, в беседе с нами отметила, что «с концом лета продажи Кипра активизировались. Сейчас на долю этого направления приходится до 15% всех проданных туров. До Турции, конечно, далеко, но это второй результат по итогам сентября. По нашим прогнозам, хороший спрос сохранится примерно до конца октября, затем в лидеры выйдут традиционные зимние направления - Таиланд, Индия и Вьетнам. При этом по лету в целом я не могу отметить каких-то уникальных показателей. Продаж было значительно меньше, чем годом ранее. В первую очередь из-за высокой стоимости отдых и наличия большого количества альтернатив».

В пресс-службе туроператора ANEX Tour также говорят о стабильных продажах на направлении. «В летнем сезоне 2017 года можем отметить стабильный спрос на кипрское направление.

В топах запросов по-прежнему такие курорты, как Айя-Напа, Ларнака и Пафос. Наибольшей популярностью направление пользуется у семей с маленькими детьми. Существенных изменений по сравнению с прошлым годом не наблюдается. Ценовая политика также осталась прежней.

На данный момент все запланированные продажи выполняются в полном объеме. Летний сезон оказался довольно успешным для этого направления.



Кроме того, в этом сезоне мы предложили пакетные туры в Пафос и Ларнаку на регулярных авиарейсах из Москвы, Санкт- Петербурга, Омска, Ростова-на-Дону, Барнаула. Многие отельеры предоставляют бесплатное проживание для детей в определенных отелях», - пояснили специалисты туроператора.

/TOURBUS.RU