Ростуризм и «Турпомощь» подготовят предложения по регулированию авиационной отрасли

Ростуризм и ассоциация «Турпомощь» подготовят предложения для Минтранса по созданию механизмов регулирования в авиационной отрасли, сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Глава министерства транспорта создал специальную рабочую группу. Мы были приглашены для работы в комиссию по созданию различных механизмов регулирования в авиационной отрасли. Мы планируем подготовить предложения, обсудить их с туроператорами на базе ассоциации «Турпомощь» и направить их нашим коллегам из авиационной отрасли, и это будет сделано в ближайшее время», - заявил г-н Сафонов.

Представители турбизнеса неоднократно высказывали предложения усилить контроль в авиационной отрасли, чтобы избежать ситуаций, подобных кризису с «ВИМ-Авиа». Они обращали внимание на то, что ответственность туроператоров по новому отраслевому закону усилена, в то время как в авиационной отрасли ситуация не контролируется должным образом.

«Обсуждалось и создание фондов или других механизмов. Но нельзя это делать за счет пассажира, это будет неверно и вряд ли будет реализовано», - отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«ВИМ-Авиа» 25 сентября остановила чартерные рейсы из-за недостатка средств на операционную деятельность. За рубежом на этот момент оказались почти 39 тыс. пассажиров с билетами авиакомпании. Туроператорам сложно было найти в короткий срок свободные самолеты для организации рейсов. Им пришлось за свой счет размещать клиентов в гостиницах в ожидании вылетов.

«Я положительно оцениваю инициативу Ростуризма создать новые механизмы регулирования авиа отрасли. Ситуация с «ВИМ-Авиа» показала нам, что контроль надо ужесточать.

Сейчас отрасль работает на грани рентабельности из-за демпинга, который и приводит к таким исходам, как с «Вим-авиа», - рассказал Илья Отькало, генеральный директор компании Tourex.me.

По словам нашего авиаэксперта, «разработать новые критерии устойчивости просто необходимо. Судите сами, еще 22 сентября Росавиация заявляла о том, что «ВИМ-авиа» соответствовала наилучшей группе по финансово-экономической устойчивости, а уже 26 сентября появилась информация о много миллиардной задолженности перевозчика. Понятно, что за 4 дня она не могла образоваться, значит где-то что-то было упущено, не было проверено должным образом. Потому, конечно, новые критерии необходимы.

Что касается рентабельности перевозчиков, то причина ее отсутствия кроется не в самом перевозчике, а в низкой платежеспособности населения. Все самолеты находятся в лизинге, лизинговые платежи все валютные, позиция рубля по-прежнему слабые, потому перевозчикам приходится платить гораздо большие суммы, нежели раньше. Поскольку ни одна российская авиакомпания, кроме «Аэрофлота», который ежегодно получает от государства пол миллиарда рублей, имеет налоговые и таможенные льготы, не имеет господдержки, они крайне чувствительны к оборотным средствам, которые «добываются» выбросом низких тарифов».

«Авиационные перевозки относятся к низкорентабельному виду бизнеса. Общая рентабельность не превышает 1-2,5 %. Это очень капиталоемкий бизнес. Кроме высоких цен на топливо, на отрасль влияет и масса других факторов. В частности, увеличивающиеся налоги, сборы. Резкое ослабление рубля в 2014 году привело к росту расходов потребителей на поездки, и, соответственно, снижению спроса на авиаперевозки, особенно зарубежные. Также в связи с девальвацией рубля выросли расходы авиакомпаний - лизинговые расходы, топливо. Рентабельность российских авиакомпаний по чистой прибыли остается на низком уровне, тогда как долговая нагрузка – на высоком.



Помимо этого, в российской авиаотрасли многие компании убыточны уже несколько лет и живут за счет кредитов. Без серьезной финансовой поддержки государства ей будет устоять очень сложно», - заключил Сергей Попиневский, директор по развитию онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel.com.

/TOURBUS.RU