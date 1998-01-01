«ВИМ-Авиа» - Горячие новости

Минтранс: плановые рейсы «ВИМ-Авиа» идут по расписанию с 3 октября/ Туроператоры заявили, что в ситуации с «ВИМ-Авиа» выполнили все требования закона/ Три российские компании готовы инвестировать в «ВИМ-Авиа»

Минтранс: плановые рейсы «ВИМ-Авиа» идут по расписанию с 3 октября

Плановые рейсы авиакомпании «ВИМ-авиа» идут по расписанию со вторника, острая ситуация была устранена к понедельнику, заявил министр транспорта Максим Соколов на заседании комитета Госдумы по транспорту.

«Сейчас мы четко знаем план полетов на сегодняшний день — и он соответствует расписанию «ВИМ-Авиа». Те пассажиры, которые имеют на руках билеты «ВИМ-Авиа», могут выполнить эти полеты на рейсах «ВИМ-Авиа» или, в случае необходимости, сдать билеты, пересесть на другие авиакомпании, мы этим тоже занимаемся, штаб работает круглосуточно»,- сказал министр.

Он отметил, что рейсы из Турции с туристами направляются напрямую в свои регионы минуя Москву - Белгород, Волгоград, Челябинск, Нижневартовск, Нижний Новгород.

«Сетка расписания как чартерных, так и регулярных полетов «ВИМ-Авиа» полностью выдерживается. Есть еще туристы, которые отдыхают»,- сказал он.

Так, еще отдыхают туристы, которые купили билеты на «ВИМ-Авиа», в Италии, в Испании на Тенерифе, есть китайские туристы, которые в плановом порядке завершают свой тур по Европе и через Бельгию возвращаются в Москву и далее на родину, сказал он.

Внутренние авиарейсы «ВИМ-Авиа» осуществляются сейчас практически исключительно в направлении Дальнего Востока — Благовещенск, Магадан, Анадырь, сказал он.

Туроператоры заявили, что в ситуации с «ВИМ-Авиа» выполнили все требования закона

Туроператоры в ситуации с «ВИМ-Авиа» выполнили все требования закона и оплатили всю перевозку, их вины в коллапсе авиакомпании нет, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

«Туроператоры предварительно оплатили всю перевозку. Это значит, что они наняли «ВИМ-Авиа» для осуществления чартерной перевозки. Причем эта ситуация по всем девяти туроператорам, у которых были договоры с авиакомпанией. И не только за рубежом, но и в России, и у тех компаний, которые возили из Китая туристов. Причина проблемы – не туроператоры, но они вынуждены были решать проблему за свой счет», - сказал он.

«Мы с коллегами из Минтранса и Росавиации решили эту сложнейшую задачу по вывозу туристов. А почему она возникла – вопрос не к нам», - подчеркнул г-н Сафонов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин пояснил, что требование об оплате обратных билетов было введено в 2014 году после того, как во время банкротств туроператоров выяснилось, что они не оплачивали своим клиентов возвратные билеты. Здесь же услуга была оплачена, и проблемы нет.

«Если делается попытка поставить ситуацию с ног на голову – возможно, этот тот самый пример. Программы «ВИМ-Авиа» были оплачены туроператорами до конца. Авиакомпания была обязана выполнить эти рейсы. А что, если бы были обратные билеты, не произошло этого коллапса? Я не знаю, кто выступает с заявлениями по поводу возвратных билетов. Есть понятие регулярных рейсов, есть понятие чартерных. У нас есть правовая позиция, состоящая в том, что пассажиры, которые находились за рубежом, имели все документы, подтверждающие их право на вылет обратно. Поэтому утверждение, что у наших туристов не было возвратных билетов, не соответствует действительности. Эта услуга уже была оплачена. Оплата первична», - сказал генеральный директор компании «Интурист» Виктор Тополкараев.

Три российские компании готовы инвестировать в «ВИМ-Авиа»

Есть три российские компании, которые выразили желание инвестировать в «ВИМ-Авиа», сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Я не буду названия называть, но это наши компании, про иностранцев я не слышал», - сказал он.

По его словам, пока они изучают эту тему. «Надо понять весь долговой профиль, надо понять, можно ли договориться с банками о реструктуризации долгов, с лизинговыми компаниями, - сказал он. - То есть им надо изучить ситуацию, они не знают ее так глубоко. Может, и откажутся».

Оценивая работу главы Минтранса в этой ситуации, вице-премьер заявил: «Если говорить конкретно о возвращении туристов домой, то он, конечно, справился, абсолютно».

В то же время г-н Дворкович не стал прогнозировать возможные кадровые изменения в транспортной сфере.

/TOURBUS.RU