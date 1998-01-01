Российские регионы продолжают определяться с суммами курортного сбора

Наши эксперты комментируют размеры налога в разных регионах, а также обсуждают, как он отразится на внутреннем туризме

Пионером в процессе подготовки к введению курортного сбора продолжает оставаться Алтайский край, пишет АТОР. Власти региона одними из первых среди пилотных регионов определись с размерами этого налога и технологией его взимания, а также взялись за разработку соответствующего регионального закона. В Алтайском крае сбор будет взиматься с туристов только на курорте Белокуриха, где с одного человека при размещении в официально зарегистрированных объектах будут собирать по 30 рублей в сутки.

Совсем «нестрашной» для туриста выглядит и сумма в 10 рублей с человека, которую хотят собирать с них в Сочи. В последние дни сентября муниципальные депутаты утвердили ставку курортного сбора в городе на уровне 10 рублей с человека в сутки. Именно эта сумма будет прописана в заявке на включение Сочи в эксперимент по развитию курортной инфраструктуры, предполагающий взимание курортного сбора. Заявка должна быть рассмотрена в октябре властями Краснодарского края, которые утвердят окончательный размер курортного сбора.

Напомним, что ранее в Сочи планировали установить курортный сбор в районе 50 рублей. Затем мэр города Анатолий Пахомов предложил остановиться на 30 рублях. Как оказалось, сумма может быть и еще меньшей. Кстати, применительно ко всему краю ставка вообще может быть… нулевой.

Так, «нулевой» размер курортного сбора по-прежнему не исключает глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Мы будем мониторить мнения и жителей, и гостей Кубани о курортном сборе и, если увидим, что турпоток на курорты Черного и Азовского морей просядет из-за введения закона, то мы сможем курортный сбор просто обнулить», – подчеркивал губернатор.

Наконец, к разработке регионального закона о введении курортного сбора приступили в Крыму. Как заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, свои предложения готовит минэкономразвития, минтуризма, общественная палата и комитет крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму.

Российские туроператоры, анализируя последние новости о суммах курортного сбора, тренд на минимизацию размеров «экспериментального» сбора приветствуют, но тем не менее, высказывают ряд опасений относительно возможной эффективности этого инструмента.

Так, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», обращает внимание на то, что курортный сбор потребует создания отдельного механизма его взимания, что потребует от регионов дополнительных расходов.

«То, что в регионах решили ввести на первом этапе минимальные суммы сбора, можно оценивать положительно. Другое дело, что при введении нового налогового механизма заработают определенные бюрократические процедуры, ведь этот сбор должен кто-то собирать, его нужно администрировать, вести учет поступлений, наконец, выписывать туристу бумажку о том, что он этот сбор уплатил. Так вот, не вышло бы так, что при ставке в 10 рублей в том же Сочи турист заплатит за 10 дней своего отдыха 100 рублей курортного сбора, однако регион на взимание этих средств с учетом всех прямых и косвенных расходов потратит в совокупности гораздо бОльшую сумму. Конечно, курортный сбор – это эксперимент, однако и в этом случае он должен иметь какую-то разумную экономическую основу», - рассказал АТОР г-н Ромашкин.

«Туристов, которые готовы потратиться на отдых, вряд ли испугает курортный сбор в размере 10 – 30 рублей. Это правильное решение – начать с небольшой суммы налога, чтобы дать время отдыхающим привыкнуть к его введению. Тем более это актуально при сегодняшней повышенной чувствительности туристов к цене», - отмечают в пресс-службе туроператора «Алеан».

Сергей Зенкин, президент группы компаний «Роза Ветров», в свою очередь, отметил, что, не смотря на низкие тарифы, в целом считает введение курортного сбора совершенно неуместным, «особенно на фоне тех преференций, которые предоставляют российским туристам другие страны. Все борются за российского туриста, кроме нашей страны. Попытки государства пополнить бюджет приводят к нелогичным методам, неправильным решениям».

Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа», между тем, полагает, что «сумма курортного сбора, например, в Сочи в размере 10 рублей в сутки – это недорого, опять же я выступаю против самого факта введения каких-то сборов».

/TOURBUS.RU